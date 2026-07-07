Как отметили праздник Ивана Купалы в барнаульском зоопарке. Видео
Желающие смогли прыгнуть через костер
07 июля 2026, 08:15, ИА Амител
Жители Барнаула отметили в зоопарке города народный праздник Ивана Купалы.
Вечером 6 июля "Лесная сказка" подготовила для гостей насыщенную программу. Баба-яга поведала будущее и научила готовить травяное "зелье", барнаульцы сплели венки из папоротника, провели водные игры и вечерки. Большие компании водили хороводы.
А самые смелые решили прыгнуть через костер.
09:53:12 07-07-2026
А почему шестого?
20:36:10 07-07-2026
потому что "в ночь на Ивана Купала" все должно происходить