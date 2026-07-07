НОВОСТИОбщество

Как отметили праздник Ивана Купалы в барнаульском зоопарке. Видео

Желающие смогли прыгнуть через костер

07 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Жители Барнаула отметили в зоопарке города народный праздник Ивана Купалы. 

Вечером 6 июля "Лесная сказка" подготовила для гостей насыщенную программу. Баба-яга поведала будущее и научила готовить травяное "зелье", барнаульцы сплели венки из папоротника, провели водные игры и вечерки. Большие компании водили хороводы. 

А самые смелые решили прыгнуть через костер. 

Барнаул праздники Хорошие новости Барнаульский зоопарк
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Александр

09:53:12 07-07-2026

А почему шестого?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:36:10 07-07-2026

потому что "в ночь на Ивана Купала" все должно происходить

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров