Как отметили праздник Ивана Купалы в барнаульском зоопарке. Видео

Желающие смогли прыгнуть через костер

07 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Жители Барнаула отметили в зоопарке города народный праздник Ивана Купалы.

Вечером 6 июля "Лесная сказка" подготовила для гостей насыщенную программу. Баба-яга поведала будущее и научила готовить травяное "зелье", барнаульцы сплели венки из папоротника, провели водные игры и вечерки. Большие компании водили хороводы.

А самые смелые решили прыгнуть через костер.