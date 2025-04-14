Чистая вода – общая забота. Водоканал напомнил предприятиям о правилах сброса сточных вод
Компании обязаны соблюдать установленные нормы
14 апреля 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFJTqrV6
В барнаульском водоканале напомнили организациям и предприятиям города о необходимости строго соблюдать требования к составу сточных вод, которые они отводят в централизованную канализационную сеть. Нарушения могут повлечь не только штрафы, но и угрозу для экологии и инженерной инфраструктуры.
Нормативы есть – и их нужно соблюдать
Все производственные и хозяйственные стоки предприятий Барнаула попадают в общегородскую систему водоотведения. Здесь они смешиваются с отходами других абонентов и по канализационным коллекторам направляются на очистные сооружения канализации (ОСК). Именно на этом этапе специалисты "Росводоканал Барнаул" очищают воду, после чего она проходит лабораторный контроль и возвращается в Обь.
Все юрлица обязаны следить за составом своих сточных вод. Нормы устанавливают Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении", а также правила холодного водоснабжения и водоотведения. Документы подробно регламентируют допустимые показатели загрязняющих веществ.
Запрещены несанкционированные сбросы, а также слив воды с примесями, которые могут привести к поломке оборудования, засорам или нарушению работы системы канализации. Кроме того, опасные химические соединения в стоках могут нанести серьезный ущерб водной экосистеме и здоровью людей.
Исследование сбрасываемых стоков позволяет выявлять превышения допустимых значений и вовремя принимать меры.
"Специалисты водоканала регулярно отбирают пробы стоков организаций и исследуют их состав и свойства. В случае превышения предельно допустимых концентраций абонент обязан внести плату за несоблюдение нормативов", – рассказала начальник инспекции водных ресурсов "Росводоканал Барнаул" Елена Крамарова.
Контроль ведут регулярно
Согласно действующим требованиям, все абоненты обязаны ежегодно – до 1 ноября – подавать декларации, в которых указывают состав и характеристики сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения. На постоянной основе сотрудники водоканала отбирают пробы и направляют их на лабораторные исследования.
С начала года уже провели более 200 анализов – они позволяют убедиться, что вода, поступающая на очистные сооружения, соответствует установленным нормативам, а значит, не наносит вреда окружающей среде и инженерной системе города.
ООО "Барнаульский Водоканал"Реклама
15:52:11 14-04-2025
странно. вы КАК КОНТРОЛИРУЕТЕ эти сбросы? просто грозить пальчиком и напоминать - это про какое-то суперсовершенное общество Седьмой Дракона, которое не ворует, не дает взяток, не стяжательствует и не грешит никогда. Как дети малые. Только жесткий безапелляционный контроль и ШТРАФЫ и судебные заявления и прокурорские проверки
18:20:43 14-04-2025
Гость (15:52:11 14-04-2025) странно. вы КАК КОНТРОЛИРУЕТЕ эти сбросы? просто грозить пал... Люди не в реку сбрасывают, а в канализацию!!! Она для того и существует. И деньги платят не малые...