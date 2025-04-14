Чистая вода – общая забота. Водоканал напомнил предприятиям о правилах сброса сточных вод

Компании обязаны соблюдать установленные нормы

14 апреля 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFJTqrV6

Очистные сооружения канализации. Радиальный отстойник / Фото: Лилия Болатаева / "Росводоканал Барнаул"

В барнаульском водоканале напомнили организациям и предприятиям города о необходимости строго соблюдать требования к составу сточных вод, которые они отводят в централизованную канализационную сеть. Нарушения могут повлечь не только штрафы, но и угрозу для экологии и инженерной инфраструктуры.

Нормативы есть – и их нужно соблюдать

Все производственные и хозяйственные стоки предприятий Барнаула попадают в общегородскую систему водоотведения. Здесь они смешиваются с отходами других абонентов и по канализационным коллекторам направляются на очистные сооружения канализации (ОСК). Именно на этом этапе специалисты "Росводоканал Барнаул" очищают воду, после чего она проходит лабораторный контроль и возвращается в Обь.

Все юрлица обязаны следить за составом своих сточных вод. Нормы устанавливают Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении", а также правила холодного водоснабжения и водоотведения. Документы подробно регламентируют допустимые показатели загрязняющих веществ.

Запрещены несанкционированные сбросы, а также слив воды с примесями, которые могут привести к поломке оборудования, засорам или нарушению работы системы канализации. Кроме того, опасные химические соединения в стоках могут нанести серьезный ущерб водной экосистеме и здоровью людей.

Исследование сбрасываемых стоков позволяет выявлять превышения допустимых значений и вовремя принимать меры.

"Специалисты водоканала регулярно отбирают пробы стоков организаций и исследуют их состав и свойства. В случае превышения предельно допустимых концентраций абонент обязан внести плату за несоблюдение нормативов", – рассказала начальник инспекции водных ресурсов "Росводоканал Барнаул" Елена Крамарова.

Контроль ведут регулярно

Согласно действующим требованиям, все абоненты обязаны ежегодно – до 1 ноября – подавать декларации, в которых указывают состав и характеристики сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения. На постоянной основе сотрудники водоканала отбирают пробы и направляют их на лабораторные исследования.

С начала года уже провели более 200 анализов – они позволяют убедиться, что вода, поступающая на очистные сооружения, соответствует установленным нормативам, а значит, не наносит вреда окружающей среде и инженерной системе города.

ООО "Барнаульский Водоканал"

Реклама