До +15 и без осадков. Какая погода ждет Алтайский край 2 апреля
В Барнауле воздух прогреется до +10 градусов
02 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
До +15 градусов потеплеет местами по югу Алтайского края днем 2 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +5...+10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.
В Барнауле обещают +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.
