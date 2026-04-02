До +15 и без осадков. Какая погода ждет Алтайский край 2 апреля

В Барнауле воздух прогреется до +10 градусов

02 апреля 2026, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +15 градусов потеплеет местами по югу Алтайского края днем 2 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +5...+10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер подует северо-восточный, 2–7 м/с.

В Барнауле обещают +8...+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с.