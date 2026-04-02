"Мы все как на иголках". В Барнауле аккаунты школьников в Max массово взламывают мошенники

Родители теперь опасаются, что злоумышленники получили доступ к их персональным данным

02 апреля 2026, 06:20, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Родители барнаульских школьников рассказали, что мошенники начали взламывать аккаунты их детей в Max. В редакцию amic.ru обратились мамы учащихся двух барнаульских учреждений и рассказали похожие истории. Дети получили сообщения "Проголосуй за меня в конкурсе" и перешли по приложенной ссылке, после чего потеряли доступ к мессенджеру.

Восстановить свои аккаунты смогли не все. А родители переживают, что через Max злоумышленники могут добраться до их персональных данных и банковских карт.

"Сначала взломали одного, а затем — по цепочке"

Рассылка подозрительных сообщений в Max барнаульским школьникам началась 30 марта, рассказала жительница краевой столицы Евгения. Ее сын учится в пятом классе в гимназии № 27. По ее словам, все началось с одной ученицы.

«Изначально взломали аккаунт у одной девочки, а затем пошло уже по цепочке. Это было сообщение "Проголосуй за меня в конкурсе" и прикрепленная ссылка. Моему сыну пришло от нескольких одноклассников. В первый раз он проигнорировал сообщение, во второй — тоже. Но когда пришло от третьего одноклассника, он уже решил, что действительно проводится какой-то конкурс. Зашел по ссылке и зарегистрировался», — рассказывает собеседница.По ее словам, сразу ничего страшного не произошло. Доступ к Max ее сын потерял спустя некоторое время.

«Зайти в Max он не смог уже к вечеру. Звонит и говорит мне: "Мам, меня взломали". Я, конечно, была в шоке, что такое возможно. Про Max же говорят, что он максимально надежный и безопасный. Потом уже зашла в родительский класс и прочитала, что взломали практически весь класс», — говорит Евгения.Сын другой жительницы Барнаула, Марии, тоже учится в пятом классе, но в лицее № 2. Она рассказала, что регулярно проводит с ребенком профилактические беседы, чтобы тот не терял бдительности. Но это не помогло.

«Ему пришло сообщение от одноклассника, который олимпиадник и действительно часто участвует в разных конкурсах. Поэтому сын без задней мысли открыл приложенную ссылку», — говорит мама школьника.По ее словам, никакую регистрацию ребенок не проходил — как только он открыл ссылку, его сразу "выбросило" из Max. Зайти назад он уже не смог. Женщина говорит, что мошенники получили доступ не только к мессенджеру, но и ко всему устройству.

«В телефоне поменялись приложения, иконки, сами собой переключались темы», — добавляет Мария.

"Теперь сидим и думаем, "хлопнут" нас или нет"

По словам Евгении, все родители, чьи дети стали жертвами злоумышленников, сейчас "как на иголках". Более того, уже есть и родители, чьи аккаунты тоже взломали.

«Нужно ведь понимать, что цель взлома — не сам Max, а наши персональные данные. У моего ребенка, к примеру, была банковская карта, которая оформлена на меня. И если мошенники получат доступ к карте сына, то скачают они уже не только его, но и мои данные. Поэтому все родители в шоке, сейчас обновляем телефоны детей, пытаемся сбросить до заводских настроек. Сидим теперь и думаем, "хлопнут" нас мошенники или нет», — рассказывает собеседница.

"Нам его навязали, а в итоге помочь не могут"

Кроме того, мамы учеников жалуются на слишком сложную процедуру восстановления аккаунта. Чтобы его удалить, нужно ждать семь дней — в техподдержке уверяют, что в течение этого времени он будет заблокирован и мошенники не смогут им воспользоваться.

Кроме того, специалисты Max требуют выслать несколько скриншотов, включая подтверждение, что смартфон был проверен антивирусом. По словам Марии, в ее случае эти скриншоты просто не прикладывались по техническим причинам, из-за чего восстановление данных оказалось невозможным.

«Детям, по сути, навязали этот мессенджер, а теперь нам в техподдержке даже толком помочь не могут. Это странно», — сетует Мария.Евгения рассказала, что пока и вовсе не собирается ни восстанавливать сыну старый аккаунт, ни создавать новый.

«После такого я своего сына туда больше не пущу», — настаивает собеседница.По словам матерей, школы уже начали рассылать предупреждения об активности мошенников, чтобы предотвратить новые случаи. Но что делать с потерянными аккаунтами Max, родители не знают.

