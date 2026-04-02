"Мы все как на иголках". В Барнауле аккаунты школьников в Max массово взламывают мошенники
Родители теперь опасаются, что злоумышленники получили доступ к их персональным данным
02 апреля 2026, 06:20, ИА Амител
Родители барнаульских школьников рассказали, что мошенники начали взламывать аккаунты их детей в Max. В редакцию amic.ru обратились мамы учащихся двух барнаульских учреждений и рассказали похожие истории. Дети получили сообщения "Проголосуй за меня в конкурсе" и перешли по приложенной ссылке, после чего потеряли доступ к мессенджеру.
Восстановить свои аккаунты смогли не все. А родители переживают, что через Max злоумышленники могут добраться до их персональных данных и банковских карт.
"Сначала взломали одного, а затем — по цепочке"
Рассылка подозрительных сообщений в Max барнаульским школьникам началась 30 марта, рассказала жительница краевой столицы Евгения. Ее сын учится в пятом классе в гимназии № 27. По ее словам, все началось с одной ученицы.
«Изначально взломали аккаунт у одной девочки, а затем пошло уже по цепочке. Это было сообщение "Проголосуй за меня в конкурсе" и прикрепленная ссылка. Моему сыну пришло от нескольких одноклассников. В первый раз он проигнорировал сообщение, во второй — тоже. Но когда пришло от третьего одноклассника, он уже решил, что действительно проводится какой-то конкурс. Зашел по ссылке и зарегистрировался», — рассказывает собеседница.По ее словам, сразу ничего страшного не произошло. Доступ к Max ее сын потерял спустя некоторое время.
«Зайти в Max он не смог уже к вечеру. Звонит и говорит мне: "Мам, меня взломали". Я, конечно, была в шоке, что такое возможно. Про Max же говорят, что он максимально надежный и безопасный. Потом уже зашла в родительский класс и прочитала, что взломали практически весь класс», — говорит Евгения.Сын другой жительницы Барнаула, Марии, тоже учится в пятом классе, но в лицее № 2. Она рассказала, что регулярно проводит с ребенком профилактические беседы, чтобы тот не терял бдительности. Но это не помогло.
«Ему пришло сообщение от одноклассника, который олимпиадник и действительно часто участвует в разных конкурсах. Поэтому сын без задней мысли открыл приложенную ссылку», — говорит мама школьника.По ее словам, никакую регистрацию ребенок не проходил — как только он открыл ссылку, его сразу "выбросило" из Max. Зайти назад он уже не смог. Женщина говорит, что мошенники получили доступ не только к мессенджеру, но и ко всему устройству.
«В телефоне поменялись приложения, иконки, сами собой переключались темы», — добавляет Мария.
"Теперь сидим и думаем, "хлопнут" нас или нет"
По словам Евгении, все родители, чьи дети стали жертвами злоумышленников, сейчас "как на иголках". Более того, уже есть и родители, чьи аккаунты тоже взломали.
«Нужно ведь понимать, что цель взлома — не сам Max, а наши персональные данные. У моего ребенка, к примеру, была банковская карта, которая оформлена на меня. И если мошенники получат доступ к карте сына, то скачают они уже не только его, но и мои данные. Поэтому все родители в шоке, сейчас обновляем телефоны детей, пытаемся сбросить до заводских настроек. Сидим теперь и думаем, "хлопнут" нас мошенники или нет», — рассказывает собеседница.
"Нам его навязали, а в итоге помочь не могут"
Кроме того, мамы учеников жалуются на слишком сложную процедуру восстановления аккаунта. Чтобы его удалить, нужно ждать семь дней — в техподдержке уверяют, что в течение этого времени он будет заблокирован и мошенники не смогут им воспользоваться.
Кроме того, специалисты Max требуют выслать несколько скриншотов, включая подтверждение, что смартфон был проверен антивирусом. По словам Марии, в ее случае эти скриншоты просто не прикладывались по техническим причинам, из-за чего восстановление данных оказалось невозможным.
«Детям, по сути, навязали этот мессенджер, а теперь нам в техподдержке даже толком помочь не могут. Это странно», — сетует Мария.Евгения рассказала, что пока и вовсе не собирается ни восстанавливать сыну старый аккаунт, ни создавать новый.
«После такого я своего сына туда больше не пущу», — настаивает собеседница.По словам матерей, школы уже начали рассылать предупреждения об активности мошенников, чтобы предотвратить новые случаи. Но что делать с потерянными аккаунтами Max, родители не знают.
Напомним, недавно барнаулец нашел в мессенджере Max очень опасный баг: видео, которое вы отправляете одному человеку, может оказаться совсем у другого. Мужчина допустил, что при определенных обстоятельствах такая программная ошибка может и вовсе довести пользователя до тюрьмы.
06:31:24 02-04-2026
"Открыл ссылку Без, задней, мысли)"
07:22:11 02-04-2026
Гость (06:31:24 02-04-2026) "Открыл ссылку Без, задней, мысли)"... Учителям, родителям и ученикам постоянно приходят сообщения от классных руководителей, администрации школы,завуча со ссылками на опросы общественного мнения, род.собрания, вебинары и т.д . Постоянно!Где гарантия,что директора школы или завуча не взломали?
12:07:55 02-04-2026
Гость (07:22:11 02-04-2026) Учителям, родителям и ученикам постоянно приходят сообщения ... Открывайте ссылки на компьютере, в веб-версии
20:49:32 02-04-2026
Гость (12:07:55 02-04-2026) Открывайте ссылки на компьютере, в веб-версии... Компьютер значит не жалко) Троян можно с таких ссылок подхватить
10:42:23 03-04-2026
Гость (20:49:32 02-04-2026) Компьютер значит не жалко) Троян можно с таких ссылок подхва... кто мешает в песочнице это делать?
06:45:22 02-04-2026
не ходи по ссылке-махНУТ не глядя.
06:51:15 02-04-2026
Вы всё врёте. Это самый защищенный мессенджер в мире. При регистрации мессенджер спрашивает, мошенник ли Вы. Если вы ответите да, регистрацию не пройдёте
07:17:39 02-04-2026
Гость (06:51:15 02-04-2026) Вы всё врёте. Это самый защищенный мессенджер в мире. При ре... !!!!!!!!!!!!!! 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄😄 😄 😄 😄 😄 В компе занимает почти гигабайт... Зачем Почему такая огромная прога?
07:22:33 02-04-2026
Гость (07:17:39 02-04-2026) !!!!!!!!!!!!!! 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄😄 😄 😄 😄 😄 В... чтобы лучше слышать тебя.. ©
Серый Волк-Красной Шапочке.
07:20:30 02-04-2026
Гость (06:51:15 02-04-2026) Вы всё врёте. Это самый защищенный мессенджер в мире. При ре... подкорректирую малость.
новость от 1 апреля.
не верим.
08:00:34 02-04-2026
А здорово, что это ещё и удостоверение личности, и доступ к госуслугам, и к банковским счетам. По-идее мошенники молится должны на того кто это придумал и внедрил
10:47:34 02-04-2026
Гость (08:00:34 02-04-2026) ..мошенники молится должны на того кто это придумал и внедрил... На самих себя молиться не скромно ни разу, не в наших традициях.
08:10:20 02-04-2026
Может пора запретить эту хрень? ) Вернуться в ненадежную телегу например?)
08:49:41 02-04-2026
Гость (08:10:20 02-04-2026) Может пора запретить эту хрень? ) Вернуться в ненадежную тел...
"Телега " или Телеграмм" ?
теперь это разные месенджеры ...
08:57:15 02-04-2026
Гость (08:10:20 02-04-2026) Может пора запретить эту хрень? ) Вернуться в ненадежную тел... Не взлетит. Где причастные к маху столоваться будут?
10:39:48 02-04-2026
Гость (08:10:20 02-04-2026) Может пора запретить эту хрень? ) Вернуться в ненадежную тел... Ну да, у меня Телегу точно так же взломали, через ссылку на голосование. Сообщение пришло от друга, якобы его дочь участвует в конкурсе. Попросил проголосовать. Потом от моего имени стали рассылать просьбы выслать деньги. Потом еле-еле удалось зайти в Телегу и закрыть её навсегда.
11:38:33 02-04-2026
Гость (10:39:48 02-04-2026) Ну да, у меня Телегу точно так же взломали, через ссылку на ...
Но зато у вас там не были привязаны госуслуги.
09:20:50 02-04-2026
А разве Телеграмм или Вацап не взламывали? В них востановиться еще сложнее чем в Мах. Кроме того в томже Телеграмме можно купить любые персональные данные.
09:52:23 02-04-2026
Гость (09:20:50 02-04-2026) А разве Телеграмм или Вацап не взламывали? В них востановить... а они не лезли в Ж и не предлагали привязать их к госуслугам, сферумам и прочей мегаоченьнужно-сверхзащищеннобезопасной шляпе.
09:58:39 02-04-2026
Гость (09:52:23 02-04-2026)не предлагали привязать их к госуслугам, сферумам и прочей ...
И сейчас везде вхожу без махи. Надо думать хотя бы немного.
10:02:28 02-04-2026
Гость (09:20:50 02-04-2026) А разве Телеграмм или Вацап не взламывали? В них востановить... их ненавязывали, и их не пытались привязать к госуслугам и доверить ВСЮ личную информацию и ВЕСЬ доступ, потеряв который можно уничтожить человека в прямом смысле слова.
15:35:07 06-04-2026
Гость (09:20:50 02-04-2026) А разве Телеграмм или Вацап не взламывали? В них востановить... это кстати одна из надуманных причин для блокировки Телеги.
09:24:13 02-04-2026
Не может быть!
10:06:39 02-04-2026
Так всю плешь уже проели, что по ссылкам ходить нельзя. Мамаши бы с детьми почаще общались на тему кибер-безопасности.
11:34:45 02-04-2026
Гость (10:06:39 02-04-2026) Так всю плешь уже проели, что по ссылкам ходить нельзя. Мама... дык он же суперзащищенный судя по рекламе, там только свои все мошонникоф там быть не может, вот люди и верят
10:13:52 02-04-2026
Ха ха ха а вы что хотели , а вы что думали..мах святой ? Ага
11:18:02 02-04-2026
Глупость -устанавливать добровольно троян на свое устройство.
16:43:25 02-04-2026
МАХу надо доверять и обращаться в прокуратуру, потому что МАХ самый безопасный мессенджер!
Виновны те кто принуждал к установке МАХ в составе организованной группы!
Все генералы, и прочие начальники настоящие - вы обязаны исполнить их требования, а потом обжаловать!
16:47:57 02-04-2026
Вежливый Человек (16:43:25 02-04-2026) МАХу надо доверять и обращаться в прокуратуру, потому что МА... вот сколько ж раз говорить - не жмите на левые линки!
15:33:44 06-04-2026
Удалите этот СКАМ, и заходите в него только в web-версию, при острой необходимости. И самое главное, отключите авторизацию в госуслугах через СКАМ, иначе проблемы гарантированы.
16:09:13 11-04-2026
Дали ребенку смартфон- научите компьютерной грамотности! А если сами тупите - то вам прописан кнопочный телефон.
14:54:51 12-04-2026
Вчера прилетело сообщение от двух друзей в MAX, проголосуй пожалуйста в Опрос Апрель 2026 мошенники продолжают взламывать аккаунты
23:33:02 23-04-2026
телеграм лучше, и ватсап. их как минимум не навязывали и не заставляли прикреплять госуслуги.