Такой день. Эвакуация из-за паводка и ограничение движения на Социалистическом на полгода

О главных событиях региона за 1 апреля

01 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пациентка из Барнаула Олеся Мосина пришла в больницу с желчнокаменной болезнью. Вместо помощи она получила тяжелый ожог ноги. Во время операции пластина для отвода электрического тока отклеилась — и ток ударил в одну точку. Врач установил ее на икре, где мало мышц, и не проверил надежность фиксации.

"Газпром межрегионгаз Новосибирск" — подразделение "Газпрома", поставляющее газ в Новосибирской области, Алтайском крае и ряде других сибирских регионов, — подало сразу два крупных иска против многострадальной барнаульской компании "ПР-Холдинг", прославившейся двумя проблемными долевыми "долгостроями" в Барнауле. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края одержало крайне легкую победу в споре с компанией, не справившейся с поставками угля для краевого резерва.

В Михайловском районе по состоянию на утро 1 апреля было подтоплено 38 приусадебных участков. Превентивно эвакуированы две семьи. В пункте временного размещения в Ракитах по собственному желанию находятся шесть человек. При этом подтоплений жилых домов на данный момент не зафиксировано.

Опасные подъемы воды ожидаются на Алтае из‑за большого запаса снега, сообщил главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

В Рубцовске у местного жителя конфисковали автомобиль после повторного управления в состоянии опьянения. Приставы передали кроссовер представителям Министерства обороны России для использования в интересах военнослужащих в зоне СВО.

В администрации барнаульского ТРЦ "Весна" пока не намерены комментировать произошедшую 22 марта на территории игровой комнаты трагедию, повлекшую гибель 31-летней женщины. Об этом в торговом центре сообщили корреспонденту amic.ru.

В Барнауле с 1 апреля до 30 ноября ограничат движение транспорта по левой полосе движения проспекта Социалистического — от улицы Пролетарской до дома № 42 по проспекту.

В Барнауле на улице Малахова произошло возгорание маршрутного автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.