Общественники предупреждают: верить этой информации ни в коем случае нельзя

02 апреля 2026, 06:50, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В Сети активно обсуждают социальные выплаты, которые якобы могут ввести к Пасхе. Россияне получают в мессенджерах сообщения, где им обещают по 12 тысяч рублей на подготовку праздничного стола. Но это обман, с помощью которого мошенники пытаются ограбить доверчивых людей, предупреждают в "Народном фронте".

1 Правда ли, что россияне получат к Пасхе по 12 тысяч рублей от государства? Нет. Действительно, россияне за две недели до Пасхи начали получать сообщения о якобы положенных им социальных выплатах к празднику в размере 12 тысяч рублей. Но эту информацию людям рассылают мошенники, предупреждает издание ugra-news.ru со ссылкой на "Мошеловка" "Народного фронта". В этих сообщениях поясняется, что такая сумма положена каждому россиянину и предназначена якобы для покупки продуктов к праздничному столу. Пользователю предлагается пройти по ссылке, чтобы узнать подробности. Общественники предупреждают: ни по каким ссылкам переходить нельзя. Единственная цель мошенников — обманом украсть деньги россиян.

2 Зачем мошенники врут о соцвыплатах к Пасхе? Как пояснили изданию в "Народном фронте", "целевая аудитория" этого вида мошенничества — верующие и пожилые люди. Злоумышленники еще пытаются и замаскировать свои сообщения под официальные, чтобы у жертвы было как можно меньше сомнений. «Наши пенсионеры привыкли доверять государственным уведомлениям о соцвыплатах, это часто играют на руку мошенникам», — цитирует ugra-news.ru сопредседателя регионального отделения "Народного фронта" в Югре.

3 Значит, никаких социальных выплат к празднику не будет? Нет. Правительство России не анонсировало никаких выплат к Пасхе.