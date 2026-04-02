Что за сообщения о соцвыплатах к Пасхе в размере 12 тысяч рублей приходят россиянам?
Общественники предупреждают: верить этой информации ни в коем случае нельзя
02 апреля 2026, 06:50, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В Сети активно обсуждают социальные выплаты, которые якобы могут ввести к Пасхе. Россияне получают в мессенджерах сообщения, где им обещают по 12 тысяч рублей на подготовку праздничного стола. Но это обман, с помощью которого мошенники пытаются ограбить доверчивых людей, предупреждают в "Народном фронте".
Правда ли, что россияне получат к Пасхе по 12 тысяч рублей от государства?
Нет. Действительно, россияне за две недели до Пасхи начали получать сообщения о якобы положенных им социальных выплатах к празднику в размере 12 тысяч рублей. Но эту информацию людям рассылают мошенники, предупреждает издание ugra-news.ru со ссылкой на "Мошеловка" "Народного фронта".
В этих сообщениях поясняется, что такая сумма положена каждому россиянину и предназначена якобы для покупки продуктов к праздничному столу. Пользователю предлагается пройти по ссылке, чтобы узнать подробности. Общественники предупреждают: ни по каким ссылкам переходить нельзя. Единственная цель мошенников — обманом украсть деньги россиян.
Зачем мошенники врут о соцвыплатах к Пасхе?
Как пояснили изданию в "Народном фронте", "целевая аудитория" этого вида мошенничества — верующие и пожилые люди. Злоумышленники еще пытаются и замаскировать свои сообщения под официальные, чтобы у жертвы было как можно меньше сомнений.
«Наши пенсионеры привыкли доверять государственным уведомлениям о соцвыплатах, это часто играют на руку мошенникам», — цитирует ugra-news.ru сопредседателя регионального отделения "Народного фронта" в Югре.
Значит, никаких социальных выплат к празднику не будет?
Нет. Правительство России не анонсировало никаких выплат к Пасхе.
Как себя обезопасить?
Нельзя переходить ни по каким ссылкам и тем более оставлять свои персональные данные. Помните, что информация о полагающихся вам выплатах должна прийти на "Госуслуги", а не простым сообщением в мессенджере.
В "Народном фронте" также подчеркивают, что нельзя переходить по ссылкам в мессенджерах для просмотра трансляции богослужений в непроверенных источниках. Кроме того, предпасхальные пожертвования нужно совершать лично в храмах либо через официальные сайты епархий.
В каких мессенджерах?