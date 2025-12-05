Чуйский тракт частично перекрыли для грузовиков из-за непогоды
Ограничения действуют на участке от Новоалтайска до Троицкого, для большегрузов подготовлены стоянки
05 декабря 2025, 19:00, ИА Амител
На участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае с 16:30 5 декабря введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Причиной стали опасные погодные условия: снег, метель, гололедица и порывы ветра до 20 м/с.
Ограничение действует на отрезке с 212-го по 293-й километр – от Новоалтайска до поворота на село Троицкое. На дорогах отмечается сильная гололедица, местами – снежные заносы, видимость сильно снижена.
В настоящее время на федеральных трассах края расчистку и обработку проводят 203 единицы спецтехники, из них 63 – на Чуйском тракте. Для большегрузов организовано 14 временных стоянок на основных магистралях.
Движение для легкового транспорта пока остается открытым, однако в Упрдор "Алтай" призывают водителей по возможности избегать поездок за пределы населенных пунктов. При дальнейшем ухудшении погоды ограничения могут быть расширены на другие участки дорог.
20:08:52 05-12-2025
Аварий на трассе много. В том числе под Искитимом смертельное дтп, говорят дальнобойщики.
20:42:56 05-12-2025
мы прилетели сидим в самолете в новосибе, в барнауле нечищенная полоса! и из-за этого не приняли самолет! все в шоке. сидим ждем, из самолета не выходить попросили
09:12:45 06-12-2025
Гость (20:42:56 05-12-2025) мы прилетели сидим в самолете в новосибе, в барнауле нечищен... Мокрый снег шел два дня подряд. Ничего, отдых продолжается.