Чуйский тракт частично перекрыли для грузовиков из-за непогоды

Ограничения действуют на участке от Новоалтайска до Троицкого, для большегрузов подготовлены стоянки

05 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

На участке федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Алтайском крае с 16:30 5 декабря введены ограничения для грузового и пассажирского транспорта. Причиной стали опасные погодные условия: снег, метель, гололедица и порывы ветра до 20 м/с.

Ограничение действует на отрезке с 212-го по 293-й километр – от Новоалтайска до поворота на село Троицкое. На дорогах отмечается сильная гололедица, местами – снежные заносы, видимость сильно снижена.

В настоящее время на федеральных трассах края расчистку и обработку проводят 203 единицы спецтехники, из них 63 – на Чуйском тракте. Для большегрузов организовано 14 временных стоянок на основных магистралях.

Движение для легкового транспорта пока остается открытым, однако в Упрдор "Алтай" призывают водителей по возможности избегать поездок за пределы населенных пунктов. При дальнейшем ухудшении погоды ограничения могут быть расширены на другие участки дорог.