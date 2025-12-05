НОВОСТИТранспорт

В Барнауле перекрыли до 4 февраля площадь Свободы для установки новогодней елки

На площади создадут масштабный праздничный городок с ледяной горкой, резиденцией Деда Мороза и 30 световыми инсталляциями

05 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С 5 декабря в Барнауле на площади Свободы начнется подготовка к главному празднику года. В этот день движение транспорта будет полностью перекрыто для начала монтажа большой новогодней ели – центрального символа праздника в городе.

Площадь преобразится в масштабный тематический городок, где, помимо главной елки, установят:

  • ледяную горку;

  • резиденцию Деда Мороза и Снегурочки;

  • 30 динамических световых инсталляций;

  • множество световых фигур и праздничных объектов.

Торжественное открытие обновленной площади и городской елки запланировано на 26 декабря. В этот день для барнаульцев пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов. 

Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 31 января и завершить к 4 февраля.

Ранее стало известно, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество.

Комментарии 24

Avatar Picture
Вопрос

11:33:34 04-12-2025

А движение от пр.Ленина по ул.Пушкимна через пл.Спартака на пр.Красноармейский будет организовано?

Avatar Picture
Гость

12:22:30 04-12-2025

Вопрос (11:33:34 04-12-2025) А движение от пр.Ленина по ул.Пушкимна через пл.Спартака на ... Пешком будет организовано. Ходи ногами - уйдёшь подальше от кладбища.

Avatar Picture
Гость

10:17:32 05-12-2025

Гость (12:22:30 04-12-2025) Пешком будет организовано. Ходи ногами - уйдёшь подальше от ... Да, а если с детьми приехал из поселка пригородного или предлагаете прям из поселка пешочком идти в мороз? И где тогда будут парковки организованы ближайшие?

Avatar Picture
Гость

07:28:10 05-12-2025

Вопрос (11:33:34 04-12-2025) А движение от пр.Ленина по ул.Пушкимна через пл.Спартака на ... Будут с Ленинского на Гоголя поворачивать и всех дел. Это вы типа про 55 маршрут? Там по-моему больше никто из ОТ не ездит.

Avatar Picture
Гость

08:01:37 05-12-2025

Гость (07:28:10 05-12-2025) Будут с Ленинского на Гоголя поворачивать и всех дел. Это вы... Ваша писанина напомнила мне древний анекдот про проверяющего из комитета по образованию на уроке иностранного языка... Не знаете, но подсказываете.

Как на пл. Спартака автобусы будут заезжать? Та же 20-ка у которой там конечная? С Гоголя уходить налево на Красноармейский, потом на Ползунова разворачиваться и заезжать на Спартака? Более лютого бреда я давно не видел.

Можно конечно поблагодарить администрацию и всех поддерживающих ее идиотские решения, в том числе и вас, но я этого делать не стану.

Avatar Picture
Гость

10:52:30 05-12-2025

Гость (08:01:37 05-12-2025) Ваша писанина напомнила мне древний анекдот про проверяющего... Согласен, более идиотских решений по перекрытию улиц сложно было придумать. Есть рядом пешеходная улица, большая, городите на ней что хотите, зачем дороги то перекрывать ?

Avatar Picture
Гость

11:39:44 04-12-2025

Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 31 января - НЕ РАНО? До нового года хотите всё обратно разобрать?

Avatar Picture
Гость

12:15:15 04-12-2025

Гость (11:39:44 04-12-2025) Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 3... 31 января - рано ? До лета предлагаете оставить ?

Avatar Picture
Гость

13:34:59 04-12-2025

Гость (12:15:15 04-12-2025) 31 января - рано ? До лета предлагаете оставить ?... Старый Новый Год не забываем. Сожгли зиму - разбирайте.

Avatar Picture
Гость

09:37:03 05-12-2025

Гость (13:34:59 04-12-2025) Старый Новый Год не забываем. Сожгли зиму - разбирайте.... Зиму сжигают на масленицу так то

Avatar Picture
Гость

13:41:56 04-12-2025

Гость (12:15:15 04-12-2025) 31 января - рано ? До лета предлагаете оставить ?... Ты про китайский новый год не слушал? Нет? Какого лешего тогда про год Красной Огненной Лошади гундите? Уточни для себя когда он наступает, в какие даты.

Avatar Picture
Гость

13:48:54 04-12-2025

Гость (13:41:56 04-12-2025) Ты про китайский новый год не слушал? Нет? Какого лешего тог... На кетайский новый год положен красный конь, а не елка.

Avatar Picture
Гость

14:00:39 04-12-2025

Гость (13:48:54 04-12-2025) На кетайский новый год положен красный конь, а не елка. ... И фильм по всем каналам "Чиччолина и лошадь".

Avatar Picture
Гость

07:29:12 05-12-2025

Гость (14:00:39 04-12-2025) И фильм по всем каналам "Чиччолина и лошадь".... Пенс-извращенец?

Avatar Picture
Гость

10:55:43 05-12-2025

Гость (13:41:56 04-12-2025) Ты про китайский новый год не слушал? Нет? Какого лешего тог... Вообще пофигу что там у китайцев и когда наступает, я в России живу

Avatar Picture
Гость

13:37:06 04-12-2025

Гость (11:39:44 04-12-2025) Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 3... Ты кого, само весной растает

Avatar Picture
Гость

11:57:25 04-12-2025

Слов нет цензурных, задолбали со своими перекрытиями

Avatar Picture
Гость

07:30:16 05-12-2025

Гость (11:57:25 04-12-2025) Слов нет цензурных, задолбали со своими перекрытиями... А на Сахарова так Соц вовсе не перекрывали, да?)))

Avatar Picture
Гость

10:54:06 05-12-2025

Гость (07:30:16 05-12-2025) А на Сахарова так Соц вовсе не перекрывали, да?)))... По Соцу транспорт общественный не ходил, хотя и там не надо было перекрывать тоже, есть улица пешеходная, там и надо делать, не перекрывая никакие улицы в городе.

Avatar Picture
Гость

13:53:07 04-12-2025

Не надо разбирать Снежный городок до того момента, как следственный комитет проверит фактический объём работ и сверить его с проектом. А то быстренько городок слепили, быстренько разобрали - а для посадок надо время чтобы всё проверить.

Avatar Picture
Элен без ребят

12:22:41 05-12-2025

Гость (13:53:07 04-12-2025) Не надо разбирать Снежный городок до того момента, как следс... вот это дельное предложение!

Avatar Picture
Холмс

12:46:57 05-12-2025

Площадь Свободы давно надо перекрыть вообще для всех видов транспорта и навсегда. Это закатанное в асфальт старейшее кладбище и машинам и дорогам там вообще не место. Парк должен там быть, пешеходные дорожки и из построек только церковь

Avatar Picture
Гость

14:20:23 05-12-2025

Холмс (12:46:57 05-12-2025) Площадь Свободы давно надо перекрыть вообще для всех видов т... Администрация наша давно с такой идиотской идеей носится, больше нет забот в городе, ага ? Ну теперь то там на кладбище концерты будут греметь, это конечно же лучше чем машины :-)

Avatar Picture
Гость

16:21:26 06-12-2025

Гость (14:00:39 04-12-2025) И фильм по всем каналам "Чиччолина и лошадь".... Интересно, что бы она сделала с лошадью? Ладно бы был конь, или для больных нет разницы?

