В Барнауле перекрыли до 4 февраля площадь Свободы для установки новогодней елки

На площади создадут масштабный праздничный городок с ледяной горкой, резиденцией Деда Мороза и 30 световыми инсталляциями

05 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

С 5 декабря в Барнауле на площади Свободы начнется подготовка к главному празднику года. В этот день движение транспорта будет полностью перекрыто для начала монтажа большой новогодней ели – центрального символа праздника в городе.

Площадь преобразится в масштабный тематический городок, где, помимо главной елки, установят:

ледяную горку;

резиденцию Деда Мороза и Снегурочки;

30 динамических световых инсталляций;

множество световых фигур и праздничных объектов.

Торжественное открытие обновленной площади и городской елки запланировано на 26 декабря. В этот день для барнаульцев пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.

Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 31 января и завершить к 4 февраля.

Ранее стало известно, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество.