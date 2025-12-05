В Барнауле перекрыли до 4 февраля площадь Свободы для установки новогодней елки
На площади создадут масштабный праздничный городок с ледяной горкой, резиденцией Деда Мороза и 30 световыми инсталляциями
05 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
С 5 декабря в Барнауле на площади Свободы начнется подготовка к главному празднику года. В этот день движение транспорта будет полностью перекрыто для начала монтажа большой новогодней ели – центрального символа праздника в городе.
Площадь преобразится в масштабный тематический городок, где, помимо главной елки, установят:
ледяную горку;
резиденцию Деда Мороза и Снегурочки;
30 динамических световых инсталляций;
множество световых фигур и праздничных объектов.
Торжественное открытие обновленной площади и городской елки запланировано на 26 декабря. В этот день для барнаульцев пройдет праздничный концерт с участием местных творческих коллективов.
Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 31 января и завершить к 4 февраля.
Ранее стало известно, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество.
11:33:34 04-12-2025
А движение от пр.Ленина по ул.Пушкимна через пл.Спартака на пр.Красноармейский будет организовано?
12:22:30 04-12-2025
Вопрос (11:33:34 04-12-2025) А движение от пр.Ленина по ул.Пушкимна через пл.Спартака на ... Пешком будет организовано. Ходи ногами - уйдёшь подальше от кладбища.
10:17:32 05-12-2025
Гость (12:22:30 04-12-2025) Пешком будет организовано. Ходи ногами - уйдёшь подальше от ... Да, а если с детьми приехал из поселка пригородного или предлагаете прям из поселка пешочком идти в мороз? И где тогда будут парковки организованы ближайшие?
07:28:10 05-12-2025
Вопрос (11:33:34 04-12-2025) А движение от пр.Ленина по ул.Пушкимна через пл.Спартака на ... Будут с Ленинского на Гоголя поворачивать и всех дел. Это вы типа про 55 маршрут? Там по-моему больше никто из ОТ не ездит.
08:01:37 05-12-2025
Гость (07:28:10 05-12-2025) Будут с Ленинского на Гоголя поворачивать и всех дел. Это вы... Ваша писанина напомнила мне древний анекдот про проверяющего из комитета по образованию на уроке иностранного языка... Не знаете, но подсказываете.
Как на пл. Спартака автобусы будут заезжать? Та же 20-ка у которой там конечная? С Гоголя уходить налево на Красноармейский, потом на Ползунова разворачиваться и заезжать на Спартака? Более лютого бреда я давно не видел.
Можно конечно поблагодарить администрацию и всех поддерживающих ее идиотские решения, в том числе и вас, но я этого делать не стану.
10:52:30 05-12-2025
Гость (08:01:37 05-12-2025) Ваша писанина напомнила мне древний анекдот про проверяющего... Согласен, более идиотских решений по перекрытию улиц сложно было придумать. Есть рядом пешеходная улица, большая, городите на ней что хотите, зачем дороги то перекрывать ?
11:39:44 04-12-2025
Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 31 января - НЕ РАНО? До нового года хотите всё обратно разобрать?
12:15:15 04-12-2025
Гость (11:39:44 04-12-2025) Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 3... 31 января - рано ? До лета предлагаете оставить ?
13:34:59 04-12-2025
Гость (12:15:15 04-12-2025) 31 января - рано ? До лета предлагаете оставить ?... Старый Новый Год не забываем. Сожгли зиму - разбирайте.
09:37:03 05-12-2025
Гость (13:34:59 04-12-2025) Старый Новый Год не забываем. Сожгли зиму - разбирайте.... Зиму сжигают на масленицу так то
13:41:56 04-12-2025
Гость (12:15:15 04-12-2025) 31 января - рано ? До лета предлагаете оставить ?... Ты про китайский новый год не слушал? Нет? Какого лешего тогда про год Красной Огненной Лошади гундите? Уточни для себя когда он наступает, в какие даты.
13:48:54 04-12-2025
Гость (13:41:56 04-12-2025) Ты про китайский новый год не слушал? Нет? Какого лешего тог... На кетайский новый год положен красный конь, а не елка.
14:00:39 04-12-2025
Гость (13:48:54 04-12-2025) На кетайский новый год положен красный конь, а не елка. ... И фильм по всем каналам "Чиччолина и лошадь".
07:29:12 05-12-2025
Гость (14:00:39 04-12-2025) И фильм по всем каналам "Чиччолина и лошадь".... Пенс-извращенец?
10:55:43 05-12-2025
Гость (13:41:56 04-12-2025) Ты про китайский новый год не слушал? Нет? Какого лешего тог... Вообще пофигу что там у китайцев и когда наступает, я в России живу
13:37:06 04-12-2025
Гость (11:39:44 04-12-2025) Работы по демонтажу новогоднего городка планируется начать 3... Ты кого, само весной растает
11:57:25 04-12-2025
Слов нет цензурных, задолбали со своими перекрытиями
07:30:16 05-12-2025
Гость (11:57:25 04-12-2025) Слов нет цензурных, задолбали со своими перекрытиями... А на Сахарова так Соц вовсе не перекрывали, да?)))
10:54:06 05-12-2025
Гость (07:30:16 05-12-2025) А на Сахарова так Соц вовсе не перекрывали, да?)))... По Соцу транспорт общественный не ходил, хотя и там не надо было перекрывать тоже, есть улица пешеходная, там и надо делать, не перекрывая никакие улицы в городе.
13:53:07 04-12-2025
Не надо разбирать Снежный городок до того момента, как следственный комитет проверит фактический объём работ и сверить его с проектом. А то быстренько городок слепили, быстренько разобрали - а для посадок надо время чтобы всё проверить.
12:22:41 05-12-2025
Гость (13:53:07 04-12-2025) Не надо разбирать Снежный городок до того момента, как следс... вот это дельное предложение!
12:46:57 05-12-2025
Площадь Свободы давно надо перекрыть вообще для всех видов транспорта и навсегда. Это закатанное в асфальт старейшее кладбище и машинам и дорогам там вообще не место. Парк должен там быть, пешеходные дорожки и из построек только церковь
14:20:23 05-12-2025
Холмс (12:46:57 05-12-2025) Площадь Свободы давно надо перекрыть вообще для всех видов т... Администрация наша давно с такой идиотской идеей носится, больше нет забот в городе, ага ? Ну теперь то там на кладбище концерты будут греметь, это конечно же лучше чем машины :-)
16:21:26 06-12-2025
Гость (14:00:39 04-12-2025) И фильм по всем каналам "Чиччолина и лошадь".... Интересно, что бы она сделала с лошадью? Ладно бы был конь, или для больных нет разницы?