День матери. Когда его празднуют в 2025 году, кого нужно поздравлять и что дарить
Самый теплый и нежный праздник в году наступит 30 ноября
29 ноября 2025, 06:45, ИА Амител
Мама с детьми / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru
День матери – один из самых душевных праздников, который в России отмечают уже более 20 лет. В эту торжественную дату мы все спешим поздравить человека, который подарил нам жизнь, и поблагодарить его за заботу и любовь.
О том, когда празднуют День матери в 2025 году и что можно подарить своему самому близкому человеку, – в материале amic.ru.
1
Что это за праздник и как он возник?
По названию нетрудно догадаться, что торжество целиком и полностью посвящено всем мамам. В этот день мы благодарим их за любовь и заботу, дарим цветы и подарки, а еще стараемся освободить от домашних дел.
Праздновать День матери, согласно самой распространенной версии, начали в 1988 году. Тогда его организовала учительница в городе Баку. Коллегам понравилась ее идея, и торжество в честь мам стали ежегодно проводить во многих школах. А спустя десять лет, в 1998 году, праздник официально закрепили в России.
2
Когда День матери отмечают в 2025 году?
Дата праздника переходящая – ежегодно его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году она выпала на 30 ноября.
3
Как вообще празднуют День матери в России?
День матери – это душевный и уютный, а главное, семейный праздник. Его проводят в кругу близких людей, обычно за праздничным столом. Мамам в этот день говорят теплые слова и дарят подарки. Кстати, поздравлять с этим праздником можно вообще всех женщин, познавших радость материнства, – им будет очень приятно.
4
Что можно подарить на День матери?
Дать четкие рекомендации по выбору подарка для мамы нельзя – здесь нет особых правил. Откроем секрет: внимание, которое вы проявите в этот день, для нее намного важнее. Как его проявить – дело нашей фантазии. Если вы до сих пор не знаете, что можно подарить, рассмотрите следующие идеи:
- букет цветов;
- мастер-класс по рисованию, гончарному мастерству, кулинарии и др.;
- композиция из фруктов или шоколадных конфет;
- фотосессия;
- билет в театр или на концерт любимого исполнителя;
- совместный поход в ресторан;
- посуда;
- постельное белье;
- путевка в санаторий;
- курс массажа;
- бытовая техника: мультиварка, кофемашина, робот-пылесос и др.;
- видеопоздравление, если вы находитесь в другом городе.
День матери празднуют только один раз в год, но мы можем сделать его ежедневным. Дарить подарки каждый день совсем необязательно, но напоминать мамам, что мы любим и ценим их, – важно и очень нужно.
06:59:06 29-11-2025
Если честно, то задолбали уже с этим днём
13:38:51 29-11-2025
Гость (06:59:06 29-11-2025) Если честно, то задолбали уже с этим днём... Не мать?
21:40:31 29-11-2025
Гость (13:38:51 29-11-2025) Не мать?... Очень даже мать и дочь, но люблю свою маму не один день в году, а помогаю постоянно и подарочки дарю по ведению своей души, а не по указкам из сми
01:49:54 30-11-2025
У меня не стало к сожалению мамы в этом году но я всё равно поеду на кладбище и поздравлю маму вить я очень сильно-сильно люблю свою маму ❤️ 🥺🥺🥺
18:14:52 30-11-2025
Сколько праздников придумали , каких только нет. Родителей надо любить , помогать, звонить по чаще всегда , а не по праздникам. Любите , уважайте , помогайте , звоните , пишите пока -родители живы.