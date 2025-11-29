Самый теплый и нежный праздник в году наступит 30 ноября

29 ноября 2025, 06:45, ИА Амител

Мама с детьми / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

День матери – один из самых душевных праздников, который в России отмечают уже более 20 лет. В эту торжественную дату мы все спешим поздравить человека, который подарил нам жизнь, и поблагодарить его за заботу и любовь.

О том, когда празднуют День матери в 2025 году и что можно подарить своему самому близкому человеку, – в материале amic.ru.

1 Что это за праздник и как он возник? По названию нетрудно догадаться, что торжество целиком и полностью посвящено всем мамам. В этот день мы благодарим их за любовь и заботу, дарим цветы и подарки, а еще стараемся освободить от домашних дел. Праздновать День матери, согласно самой распространенной версии, начали в 1988 году. Тогда его организовала учительница в городе Баку. Коллегам понравилась ее идея, и торжество в честь мам стали ежегодно проводить во многих школах. А спустя десять лет, в 1998 году, праздник официально закрепили в России.

2 Когда День матери отмечают в 2025 году? Дата праздника переходящая – ежегодно его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этом году она выпала на 30 ноября.

3 Как вообще празднуют День матери в России? День матери – это душевный и уютный, а главное, семейный праздник. Его проводят в кругу близких людей, обычно за праздничным столом. Мамам в этот день говорят теплые слова и дарят подарки. Кстати, поздравлять с этим праздником можно вообще всех женщин, познавших радость материнства, – им будет очень приятно.