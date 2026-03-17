В центре Барнаула ограничили подачу воды в связи с проведением масштабных работ

Для проведения земляных работ временно ограничат движение транспорта на половине проезжей части по ул. Анатолия

17 марта 2026, 10:00, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле с 09:00 17 марта до 09:00 18 марта будет отсутствовать водоснабжение у части абонентов в центральной части города, сообщает мэрия.

Напомним, специалисты "Росводоканала Барнаул" проведут работы по модернизации сетей водоснабжения по адресу: ул. Анатолия, 319. В ходе работ на "Чкаловском" водоводе установят затвор диаметром 600 мм и две задвижки диаметром 150 мм. Это позволит в будущем минимизировать зоны отключений и значительно сократить время плановых и аварийно‑восстановительных работ на сетях.

«В зону отключения попадут восемь многоквартирных домов, 132 частных дома, одна бойлерная, детский сад № 63 и шесть административных зданий», — говорится в сообщении.

Кроме того, на время работ возможно снижение давления водоснабжения в границах улиц Чкалова — Промышленная — Интернациональная — Социалистический (на схеме обозначено голубым цветом).

«В эту зону попадает 30 многоквартирных домов, 125 частных домов, школа № 6, детские сады № 241 и № 263, а также десять административных зданий», — уточнили в мэрии.

Для проведения земляных работ временно ограничат движение транспорта на половине проезжей части по ул. Анатолия в районе дома № 319а. Для граждан, попадающих в зону отключения, будет организован подвоз воды по заявкам.