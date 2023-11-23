Детям участников СВО на Алтае могут дать еще один сладкий подарок на Новый год
Такое поручение во время прямой линии дал глава региона Виктор Томенко
23 ноября 2023, 17:54, ИА Амител
Дети кадровых военных, призывников по частичной мобилизации и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), могут получить дополнительный набор сладостей перед Новым годом. Такое поручение дал в ходе прямой линии 23 ноября глава региона Виктор Томенко.
"Даю такое поручение. Давайте позанимаемся. Это будет еще один шаг, чтобы поддержать семьи наших бойцов. Или семьи тех, кого, к сожалению, уже нет в живых", – отметил Виктор Томенко.
По словам губернатора, будут в следующем году продлены меры соцподдержки семьям находящихся в зоне СВО, а также их детям. В Алтайском крае таких мер около 30.
Также Виктор Томенко предложил подумать над тем, чтобы отправить детей участников СВО в Москву посмотреть грандиозную выставку-форум "Россия".
18:50:48 23-11-2023
Спасибо за заботу. Но Вы в своём уме, чтобы детям давать сахаросодержащие продукты. Это же яд.
04:48:30 24-11-2023
Гость (18:50:48 23-11-2023) Спасибо за заботу. Но Вы в своём уме, чтобы детям давать сах... Тогда деньгами
06:58:24 24-11-2023
Гость (18:50:48 23-11-2023) Спасибо за заботу. Но Вы в своём уме, чтобы детям давать сах... Наоборот,недостаток сахара ослабляет мозговую деятельность.
21:26:38 23-11-2023
— Соль — это белый яд. — Так сахар же белый яд. — Сахар – это сладкий яд. — Раиса Захаровна, может с хлебушком, а? — Хлебушек – это вообще отрава! — Нет я бы сейчас горбушечкой отравился бы… Ну правда жрать охота! — Не «жрать», а «есть». — Чо? — Не «чо», а «что»! Забавно наблюдать, как жители провинциального новостного ресурса наперебой транслируют свою глупость. Ничуть не стесняясь, а даже упиваясь ею! У вас хоть какие-то нормальные учебные заведения есть, кроме агу-агу !