Детям участников СВО на Алтае могут дать еще один сладкий подарок на Новый год

Такое поручение во время прямой линии дал глава региона Виктор Томенко

23 ноября 2023, 17:54, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Дети кадровых военных, призывников по частичной мобилизации и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО), могут получить дополнительный набор сладостей перед Новым годом. Такое поручение дал в ходе прямой линии 23 ноября глава региона Виктор Томенко.

"Даю такое поручение. Давайте позанимаемся. Это будет еще один шаг, чтобы поддержать семьи наших бойцов. Или семьи тех, кого, к сожалению, уже нет в живых", – отметил Виктор Томенко.

По словам губернатора, будут в следующем году продлены меры соцподдержки семьям находящихся в зоне СВО, а также их детям. В Алтайском крае таких мер около 30.

Также Виктор Томенко предложил подумать над тем, чтобы отправить детей участников СВО в Москву посмотреть грандиозную выставку-форум "Россия".