Дожди и небольшое похолодание. О погоде в Алтайском крае 20 июля
Местами ожидается шквалистый ветер
20 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Набережная Барнаула / Фото: amic.ru
Незначительное похолодание придет в Алтайский край 20 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха днем составит +21...+26 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы, при которых возможны ливни и крупный град. Ветер подует северо-западный, 8–13 м/с, местами с порывами до 18–23 м/с.
В Барнауле термометры покажут +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 13 м/с.
07:38:04 20-07-2025
Дождя сегодня не будет