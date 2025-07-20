Дожди и небольшое похолодание. О погоде в Алтайском крае 20 июля

Местами ожидается шквалистый ветер

20 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Незначительное похолодание придет в Алтайский край 20 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха днем составит +21...+26 градусов. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Также ожидаются грозы, при которых возможны ливни и крупный град. Ветер подует северо-западный, 8–13 м/с, местами с порывами до 18–23 м/с.

В Барнауле термометры покажут +22...+24 градуса. Преимущественно без осадков, а скорость ветра составит до 13 м/с.