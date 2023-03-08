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Экс-главу спорткомитета Барнаула второй раз оштрафовали за присвоение и растрату

Каретникова задержали летом 2019 года

08 марта 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В Барнауле вынесли приговор по второму уголовному делу бывшему председателю комитета по физкультуре и спорту администрации города Алексею Каретникову, сообщает "Банкфакс".

Напомним, Каретников работал в должности председателя спорткомитета до 18 июля 2019 года. В мае 2022 года его приговорили к штрафу в размере 750 тыс. рублей по статьям о взятке, присвоении и растрате чужого имущества. Сейчас его осудили по делу о присвоении и растрате.

"Бывший чиновник отделался лишь штрафом в размере 100 тысяч рублей. Возместил причинённый вред примерно на ту же сумму, что и штраф", – отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Сейчас, по данным издания, Каретников работает в сфере спорта, но уже не в структуре властных органов.

Ранее amic.ru подробно рассказал, за что конкретно Каретников попал в поле зрение сотрудников ФСБ.

Комментарии 6

  • ВТОРОЙ РАЗ???Больше некому работать? Ждем третий раз)))?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Ну ещё раз пять оштрафуют.. Потом может и посадят... Позорище!!!!!.. Воруйте, только делитесь!.. И ничего вам за это не будет
    08 марта, Гость   Ответить
  • ПОЗОРИЩЕ!!!!... А если в третий раз осудят? Штраф будет тысяча рублей? Как за переход улицы в неположенном месте?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Показательно
    08 марта, Гость   Ответить
  • Класс
    08 марта, Гость   Ответить
  • Не верится! Сам в "спорте" работал, и неоднократно пересекался с человеком. Отзывчивый, решал все вопросы на безвозмездной основе. Если действительно дело не чистое, то поделом.... Но не судите человека если его не знаете только по статье.
    09 марта, Гость   Ответить
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