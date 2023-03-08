Экс-главу спорткомитета Барнаула второй раз оштрафовали за присвоение и растрату

Каретникова задержали летом 2019 года

08 марта 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: соцсети

В Барнауле вынесли приговор по второму уголовному делу бывшему председателю комитета по физкультуре и спорту администрации города Алексею Каретникову, сообщает "Банкфакс".

Напомним, Каретников работал в должности председателя спорткомитета до 18 июля 2019 года. В мае 2022 года его приговорили к штрафу в размере 750 тыс. рублей по статьям о взятке, присвоении и растрате чужого имущества. Сейчас его осудили по делу о присвоении и растрате.

"Бывший чиновник отделался лишь штрафом в размере 100 тысяч рублей. Возместил причинённый вред примерно на ту же сумму, что и штраф", – отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Сейчас, по данным издания, Каретников работает в сфере спорта, но уже не в структуре властных органов.

Ранее amic.ru подробно рассказал, за что конкретно Каретников попал в поле зрение сотрудников ФСБ.