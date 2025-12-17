НОВОСТИТуризм

Эксперт назвал европейские страны с наиболее сложным въездом для россиян

В список вошли Прибалтика, Скандинавия, Бенилюкс, Польша и Чехия

17 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Путешествия в ряд стран Европейского союза сейчас сопряжены для россиян с наибольшими сложностями. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов.

По его словам, наиболее жесткие ограничения действуют в следующих странах:

  • Прибалтика – Эстония, Латвия, Литва;

  • Скандинавия – Дания, Норвегия, Финляндия;

  • Бенилюкс – Нидерланды, Бельгия;

  • Польша и Чехия.

Эти государства не только приостановили выдачу виз, но и ввели запрет на въезд даже для россиян с действующими шенгенскими визами.

«То есть формально даже при наличии шенгенской визы россиянам запрещается приезжать в эти страны», – пояснил Максимов.

Практически это означает, что напрямую из России или из стран, не входящих в шенгенскую зону, въехать в перечисленные государства нельзя. Де-факто остается возможность попасть в них через другие страны Шенгена, но и этот путь сопряжен с рисками и дополнительными проверками.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал о массовых жалобах россиян на трудности с получением виз: необоснованные отказы, сокращенные сроки действия, увеличенное время рассмотрения заявлений. Пограничники часто требуют страховой полис иностранной компании, не принимая российские аналоги.

Туризм Россия европа

Комментарии 4

Avatar Picture
Musik

09:51:22 17-12-2025

шпроты плывут лесом.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:03 17-12-2025

Начинать рыдать и рвать волосы на голове?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:32 17-12-2025

Прибалтика (как и Финляндия) уже очень отчётливо и очень болезненно почувствовали отсутствие российских туристов, раньше оставлявших кучу денег в их странах.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:07 17-12-2025

Бе ни люкс – Бельгия, Нидерланды, Люксембург;

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров