Эксперт назвал европейские страны с наиболее сложным въездом для россиян
В список вошли Прибалтика, Скандинавия, Бенилюкс, Польша и Чехия
17 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Путешествия в ряд стран Европейского союза сейчас сопряжены для россиян с наибольшими сложностями. Об этом в беседе с ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма Андрей Максимов.
По его словам, наиболее жесткие ограничения действуют в следующих странах:
-
Прибалтика – Эстония, Латвия, Литва;
-
Скандинавия – Дания, Норвегия, Финляндия;
-
Бенилюкс – Нидерланды, Бельгия;
-
Польша и Чехия.
Эти государства не только приостановили выдачу виз, но и ввели запрет на въезд даже для россиян с действующими шенгенскими визами.
«То есть формально даже при наличии шенгенской визы россиянам запрещается приезжать в эти страны», – пояснил Максимов.
Практически это означает, что напрямую из России или из стран, не входящих в шенгенскую зону, въехать в перечисленные государства нельзя. Де-факто остается возможность попасть в них через другие страны Шенгена, но и этот путь сопряжен с рисками и дополнительными проверками.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал о массовых жалобах россиян на трудности с получением виз: необоснованные отказы, сокращенные сроки действия, увеличенное время рассмотрения заявлений. Пограничники часто требуют страховой полис иностранной компании, не принимая российские аналоги.
Бе ни люкс – Бельгия, Нидерланды, Люксембург;