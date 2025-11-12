ЕС может полностью запретить выдавать россиянам шенгенские визы
В Минэкономразвития отметили постоянное ужесточение визовых правил и затягивание сроков выдачи шенгенских виз
12 ноября 2025, 18:30, ИА Амител
Министерство экономического развития РФ допускает полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России странами Европейского союза. Об этом ТАСС заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Напомним, страны Евросоюза уже ввели запрет на выдачу шенгенских мультивиз российским гражданам. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Европу.
«Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо», – отметил Кондратьев.
Чиновник подчеркнул, что спокойно относится к возможным ограничениям со стороны ЕС. По его словам, приоритетом для России остается развитие въездного туризма и внутренних курортов.
«Совершенно спокойно к этому отношусь. У нас стоят задачи приоритетные, прежде всего, по въезду в Россию туристов. И мне кажется, что в России сейчас сформированы все условия для развития туризма. Для того, чтобы можно было бы заместить европейский отдых. Он ничем не хуже», – добавил представитель Минэкономразвития.
18:35:14 12-11-2025
Хорошо что спокойно относятся. Это же не серпом... Или молотком.
18:39:54 12-11-2025
Правильно! Нечего праведникам делать в бездуховной гейропе!!! ))))
20:41:37 12-11-2025
- "Министерство экономического развития РФ допускает полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России странами Европейского союза. Об этом ТАСС заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев."----------------- Интересно, это касается всех граждан? А слугам народа и имишным домочадцам можно?
22:19:18 13-11-2025
Нынче весной спокойно получил шенген. Срок рассмотрения составил 2 недели. Да, это не то, что было прежде, когда на пятый день уже получали паспорта с готовыми визами, но и не долго. На шенгенскую визу можно за 6 месяцев подаваться, так что вполне можно управиться. Злобствует против обычных граждан всякая мелочь вроде прибалтов, но кто их будет слушать? Италия, Франция, Испания или Греция?