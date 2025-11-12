ЕС может полностью запретить выдавать россиянам шенгенские визы

В Минэкономразвития отметили постоянное ужесточение визовых правил и затягивание сроков выдачи шенгенских виз

12 ноября 2025, 18:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министерство экономического развития РФ допускает полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России странами Европейского союза. Об этом ТАСС заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Напомним, страны Евросоюза уже ввели запрет на выдачу шенгенских мультивиз российским гражданам. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Европу.

«Риск есть всегда, на самом деле. На данный момент видим, что идут какие-то постоянные ужесточения. Сроки выдачи виз затягиваются, это ожидаемо», – отметил Кондратьев.

Чиновник подчеркнул, что спокойно относится к возможным ограничениям со стороны ЕС. По его словам, приоритетом для России остается развитие въездного туризма и внутренних курортов.