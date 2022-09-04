Перевернули календарь. Большой фоторепортаж с празднования 292-летия Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина, Антон Дегтярёв, Вячеслав Кондаков

Третьего сентября Барнаул отметил свой день рождения. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города. Барнаульцы танцевали на «сковородке» у политехнического университета, наслаждались вкусной и полезной едой на гастрономическом фестивале на Мало-тобольской, разбирали автомат Калашникова на Потоке, и в целом не скучали в этот тёплый и солнечный день.

Подробнее о том, как прошёл День города, вы можете прочитать здесь: «Пауки, метро и спорт. Как прошёл День города — 2022 в Барнауле». А мы предлагаем посмотреть наш большой фоторепортаж с праздника.

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