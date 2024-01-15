Главе Рубцовска пришлось объясняться перед горожанами за поездку в Москву
Фельдман посетил столицу для участия в форуме "Малая родина – сила России"
15 января 2024, 18:25, ИА Амител
Поездка мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана в Москву вызвала недовольство горожан, которые оставили ему множество неприятных комментариев. Как сообщает "Банкфакс", глава города заявил, что посетил столицу в рамках рабочего визита и не видит в этом ничего предосудительного.
13 января Фельдман опубликовал видео с Красной площади. Он рассказал, что приехал в столицу с делегацией из Алтайского края на форум "Малая родина – сила России". На мероприятии присутствовали главы муниципальных образований со всей страны.
Мэр столкнулся с резкой критикой. Из-за этого Фельдману пришлось давать разъяснения – он подчеркнул, что поездка была исключительно рабочей, а день был "расписан не по часам, а по минутам".
"Разве это плохо, когда руководители городов и районов со всей нашей огромной страны могут поговорить, поделиться между собой успешным опытом решения каких-либо проблем?" – отметил градоначальник.Глава Рубцовска подчеркнул, что властям города есть о чем рассказать коллегам и ему жаль, что горожане этого не замечают. Кроме того, у них можно позаимствовать опыт в решении проблем.
18:43:29 15-01-2024
Или сильно замерз или чем-то подогрелся. Как-то не совсем четко слова выговаривает. Хотя не утверждаю. Возможно погодные условия такие.
20:33:57 15-01-2024
В Столице было очень холодно. Зуб на зуб не попадал. Приходилось часто греться кофе.
20:37:38 15-01-2024
"Разве это плохо, когда руководители городов и районов со всей нашей огромной страны могут поговорить, поделиться между собой успешным опытом решения каких-либо проблем?" – отметил градоначальник.--------- вот я прям так сразу и подумал, что он поехал опытом делиться, а не вот это вот все и прожигание бюджетных денег.
10:27:45 16-01-2024
По видеосвязи не судьба пообщаться? Или надо в Москву лететь, что бы обьяснили, как мусорные кучи в центре города убрать?
10:39:02 16-01-2024
А кто вам вообще нравится?
14:07:43 16-01-2024
Кого вы любите? Все не такие. А вы бы как на его месте?
14:32:52 16-01-2024
По радио сказали, что их туда аж 200 человек поехало с Алтайского края. Деньги бюджетные прокатывают попусту, толка от этой поездки нуль 0.
08:56:07 17-01-2024
Так это мероприятие всероссийского масштаба, на нём Путин выступал. Уже несколько дней пресса цитирует Президента. Разве мэры могли отказаться ехать, если их Путин специально собирал?