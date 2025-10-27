Группа "Мураками" с новым шоу и избранными песнями в Барнауле. Amic.ru дарит билеты

Уже более 20 лет рок-группа пишет песни о любви, большинство из которых вошли в 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник "ХХ лет. The Best"

27 октября 2025, 11:48, ИА Амител

Группа "Мураками" / Фото: предоставлено промо-менеджером тура группы "Мураками"

В Барнауле 30 октября в 20:00 в баре-ресторане Lil Brazil выступит группа "Мураками" с программой "Избранное". Amic.ru вместе с рок-группой дарят два билета на концерт.

Для участия в розыгрыше нужно:

подписаться на Telegram-канал amic.ru;

нажать кнопку "Участвовать" в посте о розыгрыше билетов.

Утром 29 октября непредвзятый бот выберет одного победителя, которому мы отправим два электронных билета.