Группа "Мураками" с новым шоу и избранными песнями в Барнауле. Amic.ru дарит билеты
Уже более 20 лет рок-группа пишет песни о любви, большинство из которых вошли в 12 студийных альбомов, live-альбом и сборник "ХХ лет. The Best"
27 октября 2025, 11:48, ИА Амител
В Барнауле 30 октября в 20:00 в баре-ресторане Lil Brazil выступит группа "Мураками" с программой "Избранное". Amic.ru вместе с рок-группой дарят два билета на концерт.
Для участия в розыгрыше нужно:
- подписаться на Telegram-канал amic.ru;
- нажать кнопку "Участвовать" в посте о розыгрыше билетов.
Утром 29 октября непредвзятый бот выберет одного победителя, которому мы отправим два электронных билета.
«"Гулять" или "Олдбой", "Бред" или "Нулевой километр", "Наутек" или "Везувий", а может быть, "Одиночество", "Кепочка" или "Невозможно" – узнать, какие песни вошли в новое шоу "Мураками", можно будет 30 октября на концерте в Барнауле», – говорится в анонсе.
