Для настоящих цариц. Amic.ru дарит билеты на шоу Anna Asti в Барнауле

Итоги розыгрыша определит рандомайзер

13 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Афиша шоу Anna Asti в Барнауле / Фото: "Лига Арт"

Amic.ru и "Лига Арт" разыгрывают два билета на шоу "Царица" Anna Asti. 5 декабря певица даст концерт в барнаульской "Титов-Арене".

«Это будет шоу, которое нельзя пропустить, – с масштабными спецэффектами, завораживающей хореографией и, конечно, любимыми хитами. Многое из того, что будет представлено на шоу "Царица", зрители еще не видели на концертах певицы. Программа обещает море света, ослепительные спецэффекты и незабываемую атмосферу. Кроме того, зрители смогут услышать новые песни и любимые хиты», – сказано в анонсе.

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на Telegram-каналы amic.ru и "Лига Арт", а затем нажать на кнопку "Участвовать" под постом.

3 ноября одного победителя выберет рандомайзер.