Для настоящих цариц. Amic.ru дарит билеты на шоу Anna Asti в Барнауле
Итоги розыгрыша определит рандомайзер
13 октября 2025, 16:00, ИА Амител
Amic.ru и "Лига Арт" разыгрывают два билета на шоу "Царица" Anna Asti. 5 декабря певица даст концерт в барнаульской "Титов-Арене".
«Это будет шоу, которое нельзя пропустить, – с масштабными спецэффектами, завораживающей хореографией и, конечно, любимыми хитами. Многое из того, что будет представлено на шоу "Царица", зрители еще не видели на концертах певицы. Программа обещает море света, ослепительные спецэффекты и незабываемую атмосферу. Кроме того, зрители смогут услышать новые песни и любимые хиты», – сказано в анонсе.
Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на Telegram-каналы amic.ru и "Лига Арт", а затем нажать на кнопку "Участвовать" под постом.
3 ноября одного победителя выберет рандомайзер.
16:11:58 13-10-2025
таких цариц в каждой кофейне и лапшичной - биток, и все как под копирку
16:26:46 13-10-2025
До тех пор пока в те двери входит - царица.
16:27:06 13-10-2025
Одна примадонна в Израиль сбежала, надо новую выбрать?
16:53:54 13-10-2025
на тётю из семейки Адамс походит прям вааще.
22:24:43 13-10-2025
Мусик (16:53:54 13-10-2025) на тётю из семейки Адамс походит прям вааще.... Мусик, тьфу на вас трижды за сравнение потрясающей Анжелики Хьюстон с безвкусным плодом страсти продюссеров и косметологов
23:00:38 13-10-2025
Элен без ребят (22:24:43 13-10-2025) Мусик, тьфу на вас трижды за сравнение потрясающей Анжелики ... Её сам Киркоров назвал лучшей певицей. Так что ваша потрясающая (первый раз о ней слышу) рядом не стояла.
07:47:09 14-10-2025
Гость (23:00:38 13-10-2025) Её сам Киркоров назвал лучшей певицей. Так что ваша потрясаю... сам... кто? Киркоров? ваш коммент похоже лидирует в борьбе за премию "бггг года", в моем личном рейтинге. пишите ещё!