Для настоящих цариц. Amic.ru дарит билеты на шоу Anna Asti в Барнауле

Итоги розыгрыша определит рандомайзер

13 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Афиша шоу Anna Asti в Барнауле / Фото: "Лига Арт"

Amic.ru и "Лига Арт" разыгрывают два билета на шоу "Царица" Anna Asti. 5 декабря певица даст концерт в барнаульской "Титов-Арене".

«Это будет шоу, которое нельзя пропустить, – с масштабными спецэффектами, завораживающей хореографией и, конечно, любимыми хитами. Многое из того, что будет представлено на шоу "Царица", зрители еще не видели на концертах певицы. Программа обещает море света, ослепительные спецэффекты и незабываемую атмосферу. Кроме того, зрители смогут услышать новые песни и любимые хиты», – сказано в анонсе.

Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на Telegram-каналы amic.ru и "Лига Арт", а затем нажать на кнопку "Участвовать" под постом.

3 ноября одного победителя выберет рандомайзер.

Барнаул Афиша концерт Знаменитости

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

16:11:58 13-10-2025

таких цариц в каждой кофейне и лапшичной - биток, и все как под копирку

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:46 13-10-2025

До тех пор пока в те двери входит - царица.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:06 13-10-2025

Одна примадонна в Израиль сбежала, надо новую выбрать?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:53:54 13-10-2025

на тётю из семейки Адамс походит прям вааще.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

22:24:43 13-10-2025

Мусик (16:53:54 13-10-2025) на тётю из семейки Адамс походит прям вааще.... Мусик, тьфу на вас трижды за сравнение потрясающей Анжелики Хьюстон с безвкусным плодом страсти продюссеров и косметологов

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:38 13-10-2025

Элен без ребят (22:24:43 13-10-2025) Мусик, тьфу на вас трижды за сравнение потрясающей Анжелики ... Её сам Киркоров назвал лучшей певицей. Так что ваша потрясающая (первый раз о ней слышу) рядом не стояла.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

07:47:09 14-10-2025

Гость (23:00:38 13-10-2025) Её сам Киркоров назвал лучшей певицей. Так что ваша потрясаю... сам... кто? Киркоров? ваш коммент похоже лидирует в борьбе за премию "бггг года", в моем личном рейтинге. пишите ещё!

  1 Нравится
Ответить
