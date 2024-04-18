Комитет ЖКХ барнаульской мэрии остался без руководителя

Предположительно, он уволился

18 апреля 2024, 09:35, ИА Амител

Администрация Барнаула / "Яндекс.Карты"

Председатель комитета ЖКХ Андрей Никулин в Барнауле оставил занимаемую должность. Об этом сообщает "Банкфакс".

Предположительно, Никулин уволился из-за переезда. Пост он занимал с 3 июля 2023 года. До этого возглавлял МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба".

За время работы его отметили, вручив почетную грамоту Барнаульской городской Думы.