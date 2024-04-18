Комитет ЖКХ барнаульской мэрии остался без руководителя
Предположительно, он уволился
18 апреля 2024, 09:35, ИА Амител
Администрация Барнаула / "Яндекс.Карты"
Председатель комитета ЖКХ Андрей Никулин в Барнауле оставил занимаемую должность. Об этом сообщает "Банкфакс".
Предположительно, Никулин уволился из-за переезда. Пост он занимал с 3 июля 2023 года. До этого возглавлял МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба".
За время работы его отметили, вручив почетную грамоту Барнаульской городской Думы.
09:52:18 18-04-2024
- "До этого возглавлял МУП Барнаула "Специализированная похоронная служба". Кто вкусил вкус похорон, то трудно привыкнуть к мирскому промыслу.
09:55:44 18-04-2024
уволился из-за переезда."
Не на Канатный проезд? Сейчас это модно.
10:28:40 18-04-2024
Всем давно известно, как эти "почётные грамоты" распределяются
10:45:28 18-04-2024
Как сочетаются "Похоронная служба" и ЖКХ Барнаула??? Это что за сюрреализм в Алтайском крае и Барнауле происходит??? Или задача такая - похоронить ЖКХ в городе?
10:56:37 18-04-2024
Гость (10:45:28 18-04-2024) Как сочетаются "Похоронная служба" и ЖКХ Барнаула??? Это что... Так же как Минобороны и строительный факультет.
11:01:17 18-04-2024
Гость (10:45:28 18-04-2024) Как сочетаются "Похоронная служба" и ЖКХ Барнаула??? Это что... Так-то и Франк не чужой похоронке : "В том числе Вячеслав Франк координировал работу МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула». (с) А вы говорите....
11:43:43 18-04-2024
Гость (11:01:17 18-04-2024) Так-то и Франк не чужой похоронке : "В том числе Вячеслав Фр... Вот-вот.
11:27:17 18-04-2024
Как говорит мой шеф :"Пора рвать когти"?-из фильма "Бриллиантовая рука",помните?
11:59:36 18-04-2024
Повсекакий (11:27:17 18-04-2024) Как говорит мой шеф :"Пора рвать когти"?-из фильма "Бриллиан... "Будете у нас на Колыме - милости просим!"
11:53:47 18-04-2024
Человек, который возглавляет комитет ЖКХ в краевом центре, должен, как минимум, иметь базовое профильное образование. ЖКХ - это сложная структура, а, значит, и руководить ей должен СПЕЦИАЛИСТ, который имеет знания в области водоснабжения, канализации и водоотведения, тепло- и газоснабжения, строительства и пр. Это во-первых. Во-вторых, этот человек должен иметь достаточный опыт работы в данной сфере - инженером, главным инженером, руководителем организации. А уж потом второстепенно он может быть экономистом, юристом, артистом или просто эффективным менеджером.
17:39:52 18-04-2024
Гость (11:53:47 18-04-2024) Человек, который возглавляет комитет ЖКХ в краевом центре, д... Есть примеры руководителей с профильным образованием. НУ Ельцин инженером был, строитель, а по факту разрушитель.
12:48:09 18-04-2024
Обычное дело для системы управления, которую создавали с 90-х. Именно тогда в противовес кадровой политике СССР впервые выдвинули тезис "чтобы чем-то управлять не нужно быть в этом специалистом". Поэтому у нас экономисты управляют медициной, журналисты рулят космосом, а строители оборонкой и все это называется эффективным менеджментом.
14:45:00 18-04-2024
Гость (12:48:09 18-04-2024) Обычное дело для системы управления, которую создавали с 90-... Ну так это же вредительство чистой воды для всей страны, нет?
16:01:38 18-04-2024
Гость (14:45:00 18-04-2024) Ну так это же вредительство чистой воды для всей страны, нет... Полагаю, что наших обстоятельствах - да, это вредит. По-сути, мы копируем (по мере способности и со своими национальными "особенностями") систему бюрократии Европы, с ее плюсами и минусами. Она возможно неплоха в тучные времена когда все стабильно, отлажено и не нужно ничего менять, но совершенно не годится для форс-мажоров.
13:29:48 18-04-2024
Ждем новостей от следственного комитета о дальнейшей судьбе уволившегося
17:20:00 18-04-2024
Ишь ты, какой крутой спец! Полгода поработал и уже грамоту заработал! Жааалко, жаалко такого спеца
19:31:39 18-04-2024
Надо рвать когти пока лифтовая тема не началась, чувствую, скоро будет весело. У нас, например, скоро собрание, будем решать, где брать 3 200 000 р с подъезда в 36 кв. По- любому, первые этажи взбунтуются и бабки орать будут, они даже на уборку подъезда сдавать не хотят.