Медик назвал скорость похудения без обвисания кожи

Придётся запастись терпением

07 марта 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эндокринолог-диетолог Олег Ирышкин рассказал изданию "Доктор Питер" с какой скоростью и как правильно нужно худеть, чтобы не обвисала кожа.

"В первую очередь необходимо выстроить фундамент правильного питания – именно оно является основным фактором похудения. Помимо этого, нужно запастись терпением – похудение должно проходить планомерно, без вреда для здоровья", – подчеркнул эксперт.

Правильно худеть со скоростью 0,5-1 кг в неделю. При этом важно не забывать о белке в рационе.

"Если его не будет хватать, теряется мышечная масса, которая необходима для равномерного снижения веса. Также поддерживать баланс белков необходимо для сохранения упругости и увлажнённости кожи. На 1 кг массы тела рекомендуется потреблять не менее 0,8 грамма белка", – указал медик.

Также важно следить за балансом калорий. Калорийность не должна быть меньше минимальной суточной нормы: для женщин – 1100–1300 ккал, для мужчин – 1500–1600 ккал. Важны и кардионагрузки с силовыми тренировками – для крепкого мышечного корсета.

При таком подходе, подчеркнул Ирышкин, вес будет снижаться постепенно и не будет проблем с обвисшей кожей.