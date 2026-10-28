Фуры регулярно занимают полосу на улице Энтузиастов в Барнауле и мешают движению
В ночное время на улице иногда дежурят экипажи ДПС
28 октября 2026, 17:30, ИА Амител
Жители Барнаула пожаловались на грузовики, которые регулярно оставляют на проезжей части улицы Энтузиастов. По словам горожан, большегрузы занимают правую полосу, мешают другим автомобилистам и создают потенциально опасные ситуации на дороге. Об этом рассказала участница сообщества Barnaul 22.
Местная жительница утверждает, что проблема носит постоянный характер. Из-за припаркованных фур водителям приходится учитывать препятствие на проезжей части, что затрудняет движение транспорта.
По наблюдениям горожанки, в ночное время на улице иногда дежурят экипажи ДПС. Однако ситуация с грузовиками, оставленными вдоль дороги, продолжает повторяться.
"Просим ГИБДД и ответственные службы проверить ситуацию и принять меры для обеспечения безопасного движения. Надеемся, что вопрос удастся решить", — обратилась к ведомствам участница сообщества Barnaul 22.
Горожанка надеется, что дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на проблему и найдут способ устранить помехи для движения.
Официальных комментариев Госавтоинспекции по поводу парковки большегрузов на улице Энтузиастов в опубликованном обращении нет.
17:43:14 28-10-2026
Они и на Павловском в районе Малахова и на Малахова ближе к Волне аналогично поступают
17:53:23 28-10-2026
они ничего не нарушили
18:02:28 28-10-2026
Гость (17:53:23 28-10-2026) они ничего не нарушили... Тут не поспорить. Мешают? Да, иногда! Нарушение есть? Нет!. Гайцы так и отпишутся, что нарушений не обнаружено. Хотя кому они будут отписываться? Вконтактнышной писательнице? Как такие ВУ получить умудрились...
10:33:21 29-10-2026
Гость (18:02:28 28-10-2026) Тут не поспорить. Мешают? Да, иногда! Нарушение есть? Нет!. ... На А.Петрова около Мизюлинской рощи и на Проспекте Энергетиков под запрещающим знаком пасутся и твоим гайцам тоже пофигу годами
10:57:29 29-10-2026
Гость (10:33:21 29-10-2026) На А.Петрова около Мизюлинской рощи и на Проспекте Энергетик... Кто вам в уши напрудил, что гайцы мои? Вы либо читаете через слово, либо не в состоянии осмыслить прочитанное.... Если машины стоят под знаками запрещаюими остановку/стоянку, тогда и обращайтесь к гайцам. В данном случае нарушения нет. А то, что кому то не нравятся стоящие фуры, это только их проблемы.
20:55:47 29-10-2026
Гость (10:57:29 29-10-2026) Кто вам в уши напрудил, что гайцы мои? Вы либо читаете через... Тебя не спросили куда обращаться. Ты бравируешь отсутствием запрещающих знаков,но я тебя ткнул носом в аналогичные случаи с их наличием. Ты заерзал и начал метать стрелки
21:16:15 29-10-2026
Гость (20:55:47 29-10-2026) Тебя не спросили куда обращаться. Ты бравируешь отсутствием ... Деточка, ты очень глупый. Но не потому что ты деточка, а потому что ты очень глупый. Видимо у тебя во вконтакте стаж длительный, а это уже диагноз. Нормальные люди там не сидят.
Попробуй перед сном перечитать или взрослых попроси разжевать. Есть знаки запрета - пиши гайцам, а потом жалуйся на нереагирование на обращение. Нет знаков запрета, напишешь гайцам и будешь послан. Так же как в данном случае девочке фуры "мешают", но знаков нет и ее пошлют. Но вы можете объединиться и создать семейную ячейку, которой все мешают.
18:05:47 28-10-2026
И что дальше?
18:10:42 28-10-2026
Гость (18:05:47 28-10-2026) И что дальше? ... Дальше недовольные взяли заточки и пошли ночью прокалывать балоны.
На Южном ,у первой Ма Ра стоит микрик Nissan. уже лет 20. сгнил весь ,там это просто кладовка .
А чё он нарушил ? - Да ничё !
И таких " а чё он нарушил ? " в каждом дворе . лет по 10-15 стоят
15:33:05 29-10-2026
Гость (18:10:42 28-10-2026) Дальше недовольные взяли заточки и пошли ночью прокалывать б... призываете к терроризму и оправдываете его? вы нормальный?
19:53:16 28-10-2026
Гость (18:05:47 28-10-2026) И что дальше? ...
Необходимо всем прислушаться к местной жительнице )
18:15:36 28-10-2026
На солнечной поляне неподалеку, тоже был любитель так парковаться. За пять лет две машины под него заехали ночью , в каждой по трупу + девушка инвалид. Да он ничего не нарушил
21:40:23 28-10-2026
Гость (18:15:36 28-10-2026) На солнечной поляне неподалеку, тоже был любитель так парков... А куда летели водятлы если не видят куда летят? Тут вопросы к "летчикам", а не к парковщику... Фуровод не нарушил ПДД если у него габариты или аварийка светились. Знаков запрещающих там парковаться нет.
22:43:59 28-10-2026
Гость (21:40:23 28-10-2026) А куда летели водятлы если не видят куда летят? Тут вопросы ... Какие габариты?
Они их ставят на ночь и спят дома, тот жил просто около водозабора ему удобно было.
15:33:57 29-10-2026
Гость (21:40:23 28-10-2026) А куда летели водятлы если не видят куда летят? Тут вопросы ... тебе тогоже тогда. есть дочь или сын?
15:44:15 29-10-2026
Гость (15:33:57 29-10-2026) тебе тогоже тогда. есть дочь или сын?... Есть два сына. Но они не летают со скоростью быстрее чем видят. Если ты своего ребенка этому не сумел научить, то это только твоя проблема...
Не стану желать тебе убиться, но пожелаю, чтоб ты на дороге вперед смотрел, а не гнал на все 1,5 литра бензина.
10:37:28 29-10-2026
Гость (18:15:36 28-10-2026) На солнечной поляне неподалеку, тоже был любитель так парков... Местному быдлу нужно по каждому случаю прямой запрет на лбу выбивать. Некоторым не по разу. Своего ума не занимать полосу на 4-х полосной оживленной улице нет
18:21:29 28-10-2026
Хотелка эта не не пройдет!
19:57:58 28-10-2026
Надо подойти к остановившейся фуре,прижаться ухом,нет ли там подозрительного жужжения.Если жужжит,то это неспроста.
20:56:32 29-10-2026
Гость (19:57:58 28-10-2026) Надо подойти к остановившейся фуре,прижаться ухом,нет ли там... Паутина ничему не научила?
09:53:22 29-10-2026
по всему городу фуры бросают, а гибдд ничего не делает. а потом в фурах дырочки появляются
11:05:42 29-10-2026
если фура на Змеиногорском стоит, то пробка сразу километра на два растягивается.
11:30:32 29-10-2026
Да, согласна,Ю просто осточертели эти фуры на Энтузиастов!!!
15:04:33 29-10-2026
И на Челюскинцев встают
15:34:41 29-10-2026
напротив Авроры тоже!! надоели!!!!!!!!!!