В ночное время на улице иногда дежурят экипажи ДПС

28 октября 2026, 17:30, ИА Амител

Фуры занимают полосу / Скриншот из видео Barnaul 22

Жители Барнаула пожаловались на грузовики, которые регулярно оставляют на проезжей части улицы Энтузиастов. По словам горожан, большегрузы занимают правую полосу, мешают другим автомобилистам и создают потенциально опасные ситуации на дороге. Об этом рассказала участница сообщества Barnaul 22.

Местная жительница утверждает, что проблема носит постоянный характер. Из-за припаркованных фур водителям приходится учитывать препятствие на проезжей части, что затрудняет движение транспорта.

По наблюдениям горожанки, в ночное время на улице иногда дежурят экипажи ДПС. Однако ситуация с грузовиками, оставленными вдоль дороги, продолжает повторяться.

"Просим ГИБДД и ответственные службы проверить ситуацию и принять меры для обеспечения безопасного движения. Надеемся, что вопрос удастся решить", — обратилась к ведомствам участница сообщества Barnaul 22.

Горожанка надеется, что дорожные службы и сотрудники Госавтоинспекции обратят внимание на проблему и найдут способ устранить помехи для движения.

Официальных комментариев Госавтоинспекции по поводу парковки большегрузов на улице Энтузиастов в опубликованном обращении нет.