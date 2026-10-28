Мужчина родом из Казахстана, но много лет жил в России и имел гражданство

28 октября 2026, 17:35, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

По предварительной версии следователей, в Челябинске мужчина убил свою жену и 15-летнюю школьницу, после чего покончил с собой. Как стало известно "Известиям", он совершил преступление во время ссоры с супругой.

Напомним, в одном из домов нового микрорайона города "Вишневая горка" нашли три тела — мужчины, женщины и подростка с признаками насильственной смерти. Супруги состояли в официальном браке, погибшая девочка приходилась главе семейства падчерицей.

По информации издания, свидетелем трагедии стал шестилетний сын погибшей женщины. По его словам, мать назвала отчима предателем, что привело к ссоре. Во время конфликта мужчина схватил служебный пистолет Иж-71 и выстрелил в супругу, а затем в дочь, которая прибежала на шум. После этого челябинец совершил суицид.

"После завершения смены сотрудник ЧОП должен был сдавать его в комнату хранения оружия (КХО), поскольку хранить такой пистолет дома запрещено. Почему мужчина не сдал оружие после службы и каким образом оно оказалось в квартире, предстоит выяснить правоохранительным органам. По предварительным данным, подозреваемый ранее не привлекался к ответственности и не состоял на профилактических учетах. После произошедшего находившиеся в квартире дети, которые не пострадали при стрельбе, были переданы органам опеки", — пишет издание.

Кроме того, как рассказали соседи, семья прожила в квартире менее двух недель. Она имела средний достаток, в квартире поддерживались чистота и порядок. Также к новым жильцам приходил участковый для знакомства.

По данным 74.ru, 39-летний глава семьи работал в челябинском ЧОПе (частном охранном предприятии) и всего два дня назад вернулся с Кавказа, где был в командировке.

Пара состояла в браке около года, младший ребенок — их совместный, остальные трое детей — от других отношений женщины.

Предполагаемый убийца родом из Казахстана, но много лет жил в России и имел гражданство РФ.