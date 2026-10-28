"Назвала предателем". Подробности жестокого убийства женщины и ребенка в Челябинске
Мужчина родом из Казахстана, но много лет жил в России и имел гражданство
28 октября 2026, 17:35, ИА Амител
По предварительной версии следователей, в Челябинске мужчина убил свою жену и 15-летнюю школьницу, после чего покончил с собой. Как стало известно "Известиям", он совершил преступление во время ссоры с супругой.
Напомним, в одном из домов нового микрорайона города "Вишневая горка" нашли три тела — мужчины, женщины и подростка с признаками насильственной смерти. Супруги состояли в официальном браке, погибшая девочка приходилась главе семейства падчерицей.
По информации издания, свидетелем трагедии стал шестилетний сын погибшей женщины. По его словам, мать назвала отчима предателем, что привело к ссоре. Во время конфликта мужчина схватил служебный пистолет Иж-71 и выстрелил в супругу, а затем в дочь, которая прибежала на шум. После этого челябинец совершил суицид.
"После завершения смены сотрудник ЧОП должен был сдавать его в комнату хранения оружия (КХО), поскольку хранить такой пистолет дома запрещено. Почему мужчина не сдал оружие после службы и каким образом оно оказалось в квартире, предстоит выяснить правоохранительным органам. По предварительным данным, подозреваемый ранее не привлекался к ответственности и не состоял на профилактических учетах. После произошедшего находившиеся в квартире дети, которые не пострадали при стрельбе, были переданы органам опеки", — пишет издание.
Кроме того, как рассказали соседи, семья прожила в квартире менее двух недель. Она имела средний достаток, в квартире поддерживались чистота и порядок. Также к новым жильцам приходил участковый для знакомства.
По данным 74.ru, 39-летний глава семьи работал в челябинском ЧОПе (частном охранном предприятии) и всего два дня назад вернулся с Кавказа, где был в командировке.
Пара состояла в браке около года, младший ребенок — их совместный, остальные трое детей — от других отношений женщины.
Предполагаемый убийца родом из Казахстана, но много лет жил в России и имел гражданство РФ.
17:51:03 28-10-2026
а потом - почему огнестрел запрещен.
по кочану - психи ненормальные.
на бумаге, к нему никаких вопросов не было.
на деле - 3 трупа
18:17:57 28-10-2026
Трагати (17:51:03 28-10-2026) а потом - почему огнестрел запрещен.по кочану - психи н... А если бы у неё был огнестрел ? Он бы 30 раз подумал ,нет ?
В Техасе у каждого по три огнестрела ,ну образно... и там такого бы не случилось
21:26:34 28-10-2026
Гость (18:17:57 28-10-2026) А если бы у неё был огнестрел ? Он бы 30 раз подумал ,нет ? ...
это уже сослагательного.
может Вы правы, что подумал бы.
А может это бы все в лютую бойню вылилось.
Я по факту.
а по факту - неуравновешенный псих, имел право на ношение огнестрела.
15:31:06 29-10-2026
Трагати (21:26:34 28-10-2026) это уже сослагательного.может Вы правы, что подумал ... он домогался 15 летки, ради нее и прибился к тетке, ребенка ей заделал чтоб гарантированно попасть в семью. ну и там разоблачение и страх позора и суда - поэтому убился. хотел всех убить и уйти, а пацаны убежали - возник риск разоблачения. а он то знает как там ему в тюрьме то будет
05:39:34 31-10-2026
Гость (15:31:06 29-10-2026) он домогался 15 летки, ради нее и прибился к тетке, ребенка ... Знатный бред!
18:20:09 28-10-2026
С такими словами следует очень осторожно обращаться?
15:31:44 29-10-2026
Гость (18:20:09 28-10-2026) С такими словами следует очень осторожно обращаться?... следует НЕ ТАЩИТЬ любовника в дом к детям и 15-летней дочери
10:37:30 29-10-2026
раньше ЧОП назывался "крышей"
это позже переименовали