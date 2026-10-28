В 2025 году обвиняемый разработал схему заработка на продаже особо ценных хищных птиц

28 октября 2026, 17:12, ИА Амител

Соколы / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае перед судом предстанет 31-летний иностранный гражданин, обвиняемый в организации незаконной торговли краснокнижными соколами-балобанами и подготовке к их контрабанде. По версии следствия, мужчина привлек трех сообщников, которые приобрели редких птиц для последующего вывоза за границу. Из-за ненадлежащих условий перевозки и содержания один из соколов погиб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установили следователи, в 2025 году обвиняемый разработал схему по продаже особо ценных хищных птиц, охраняемых российским законодательством и международными договорами. Для реализации задуманного он договорился с тремя иностранцами, которые согласились за вознаграждение приобрести соколов в России и незаконно переправить их через государственную границу.

В октябре 2025 года сообщники приехали на автомобиле в Республику Алтай, где купили трех балобанов. Затем птиц доставили в Ключевский район Алтайского края и разместили в хозяйственной постройке, рассчитывая впоследствии вывезти их из страны.

Однако условия транспортировки и содержания оказались неподходящими для редких хищников. В результате один сокол погиб.

Завершить задуманное участникам схемы не удалось. Их деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Птиц изъяли, а непосредственных исполнителей задержали. Впоследствии суд вынес им обвинительные приговоры.

Организатору первоначально удалось избежать задержания, поэтому материалы в отношении него выделили в отдельное производство. Мужчину объявили в международный розыск. В сентябре 2026 года его передали российским правоохранительным органам, после чего заключили под стражу.

"Иностранцу предъявили обвинение в организации незаконного приобретения, перевозки, хранения и содержания особо ценных диких животных группой лиц по предварительному сговору, а также в организации приготовления к их контрабанде", — отметили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре Алтайского края, расследование завершено. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.