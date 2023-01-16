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Диетологи рассказали о напитках, которые полезны для похудения

Определённые сорта чая способствуют сжиганию жировых отложений

16 января 2023, 13:01, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Диетологи Вандана Шет и Триста Бест рассказали о том, что определённые виды чая способны помочь человеку в борьбе с лишним весом. Их слова передаёт портал Eat This, Not That!

В первую очередь худеющим посоветовали обратить внимание на зелёный чай, который способствует сжиганию жира за счёт катехинов. Также этим веществом богат и белый чай, который ускоряет метаболизм.

В список специалистов попал и имбирный чай. Они пояснили, что эффективность имбиря в борьбе с лишним весом объясняется содержащимися в нём веществами шогаол и гингерол.

Соединение этих элементов ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира.

Тем, кто не любит обычные чаи, посоветовали попробовать улун, который также помогает худеть.

 

Комментарии 1

  • Жиросжигающий травяной состав. Его готовят на основе крапивы, овса, пижмы, пустырника, полевого хвоща. Он эффективно сжигает подкожный жир, нормализует процесс переваривания пищи, облегчает работу печени, выводит вредный холестерин. Источник: PRO Wellness блог Читайте подробнее на: https://ru.siberianhealth.com/ru/blogs/zdorove/kakoy-travyanoy-sbor-dlya-pokhudeniya-samyy-effektivnyy/
    16 января, Гость   Ответить
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