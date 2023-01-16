Диетологи рассказали о напитках, которые полезны для похудения
Определённые сорта чая способствуют сжиганию жировых отложений
16 января 2023, 13:01, ИА Амител
Диетологи Вандана Шет и Триста Бест рассказали о том, что определённые виды чая способны помочь человеку в борьбе с лишним весом. Их слова передаёт портал Eat This, Not That!
В первую очередь худеющим посоветовали обратить внимание на зелёный чай, который способствует сжиганию жира за счёт катехинов. Также этим веществом богат и белый чай, который ускоряет метаболизм.
В список специалистов попал и имбирный чай. Они пояснили, что эффективность имбиря в борьбе с лишним весом объясняется содержащимися в нём веществами шогаол и гингерол.
Соединение этих элементов ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира.
Тем, кто не любит обычные чаи, посоветовали попробовать улун, который также помогает худеть.
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