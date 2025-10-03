Миллионные убытки могут грозить россиянам, самостоятельно спускающим воздух с батареи
Попытка решить проблему своими силами может обернуться серьезными последствиями
03 октября 2025, 09:45, ИА Амител
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян об опасности самостоятельного стравливания воздуха из батарей с помощью крана Маевского. С началом отопительного сезона многие жильцы сталкиваются с холодными радиаторами из-за воздушных пробок, однако попытка решить проблему своими силами может обернуться серьезными последствиями. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".
Если жильцу не удастся плотно закрутить кран, начнется утечка воды. Сначала это будет несколько капель, но постепенно ситуация может перерасти в настоящий потоп, затопивший квартиру и помещения этажом ниже. В итоге пострадают ремонт, мебель и имущество соседей, а сумма ущерба может достигать миллионов рублей.
Кроме того, любое вмешательство в общедомовую систему отопления считается административным правонарушением. За самовольный слив теплоносителя грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении – уже от 15 до 30 тысяч. Помимо этого, виновный будет обязан компенсировать весь причиненный ущерб соседям.
Эксперты напоминают: при возникновении проблем с отоплением необходимо обращаться в управляющую компанию или аварийную службу, а не пытаться исправить ситуацию самостоятельно.
09:49:14 03-10-2025
а если попробуете снег сами почистить - управа уведет в подвал и того.
10:05:23 03-10-2025
Musik (09:49:14 03-10-2025) а если попробуете снег сами почистить - управа уведет в подв... Однажды зимой начали строить горку - управляйка чуть трактором не задавила, горку снесла.
10:09:20 03-10-2025
Гость (10:05:23 03-10-2025) Однажды зимой начали строить горку - управляйка чуть трактор... пережиток имперского прошлого.
у нас домкомша коммуниццкая, мы делаем снежную горку, и ёлку с звездой.
09:52:05 03-10-2025
Пусть эксперт расскажет это нашей управляйке, диспетчер которой каждую осень посылает искать соседей сверху, чтобы они спустили воздух) Либо ждите до покоса, у них все заняты.
09:54:10 03-10-2025
пока УК дождешься, зима закончится
15:49:47 03-10-2025
Гость (09:54:10 03-10-2025) пока УК дождешься, зима закончится... а у нас и УК нет. И аварийной службы тоже нет. Сами стравливаем воздух, не сидеть же с холодными батареями. Все так делают. Куда деваться? Статья ни о чем, оторвана от жизни
10:02:33 03-10-2025
Мнение эксперта противоречит пункту 5.2.15. Постановления Госстроя от 27 сентября 2003 г. N 170 в котором сказано - Выпуск воздуха из систем центрального отопления через воздухосборник автоматические удалители воздуха или воздуховыпускные краны на отопительных приборах следует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией!
А как раз назначение крана Маевского для удаления воздуха из системы отопления.
10:05:02 03-10-2025
Гость (10:02:33 03-10-2025) Мнение эксперта противоречит пункту 5.2.15. Постановления Го... и кто там уполномочен спускать?
10:06:21 03-10-2025
Гость (10:02:33 03-10-2025) Мнение эксперта противоречит пункту 5.2.15. Постановления Го... Спасибо за выдержку из нормативного документа, вот только в нём не сказано - кем производятся такие работы.
Вообще статья - пшик из воздуха... из серии "то что ИИ наклепал" - Капитан очевидность..
10:37:47 03-10-2025
@ (10:06:21 03-10-2025) Спасибо за выдержку из нормативного документа, вот только в ... управляющая компания, но если на батареи есть спускник!
10:03:27 03-10-2025
Управляющая компашка послала меня к соседям на верхний этаж, самим решить проблему с отоплением)
10:34:34 03-10-2025
Пусть выдают бумагу с печатью, что они несут ответственность за ваши действия по их прямому указанию.
10:03:48 03-10-2025
А еще газ самостоятельно открывать ЗАПРЕТИТЬ!!!! Это же вмешательство в транспортировку газа. Пусть газовая служба приходит и всё регулирует!
10:09:01 03-10-2025
Гость (10:03:48 03-10-2025)вмешательство в транспортировку газа.. какого газа?
10:19:55 03-10-2025
Каким из четырех запрещенных слов назвать это?
10:44:05 03-10-2025
правоведов с их римскими правами, с их м манипулами и сервитутами, с этой идиотской дичью из учебников для бестолочей, нужно убирать как профессиональную прослойку.
оставить только юристов в мвд и юристов в конторах, всех остальных на биржу труда, а большинство фз и кодексов - упразднить.
11:26:35 03-10-2025
Гость (10:44:05 03-10-2025) правоведов с их римскими правами, с их м манипулами и серв... прижали тя грамотные люди? подворовываешь наверное да?
11:40:14 03-10-2025
зюля (11:26:35 03-10-2025) прижали тя грамотные люди? подворовываешь наверное да?... нет
19:11:08 03-10-2025
Гость (10:44:05 03-10-2025) правоведов с их римскими правами, с их м манипулами и серв... это в точку, но вначале всем гражданам РФ вэлфэр тысяч по 12 на нос и тогда всю муть можно разгонять, пусть или работают или дачу строют.
12:33:44 03-10-2025
Я думал, что эксперт что-то умное скажет))
16:04:17 03-10-2025
еще советы этого иксперда :
перегоревшую лампочку нельзя самому менять, нужно обязательно специалиста с УК приглашать
окна в квартире мыть - клининг приглашать
шину подкачать - исключительно в шиномонтажке
список можно продолжать бесконечно
08:20:21 04-10-2025
111 (16:04:17 03-10-2025) еще советы этого иксперда : перегоревшую лампочку нельзя... Мне интересно а можно мне самостоятельно воду в унитазе спускать или для этого надо слесаря из управки вызывать?
17:40:44 03-10-2025
Ой бред то какой в статье. И это эксперт ? Кто и как определит что кто-то в своей квартире спустил воздух из батареи ? Никто и никак, эксперт этот пусть пасется. А батарея потечь могут и без крана Маевского
20:25:57 03-10-2025
Если бы это был на самом деле ЭКПЕРТ, то ему следовало бы указать, что данная информация не имеет смысла при условии, если перед батареей отопления находятся отсекающие краны, закрыв которые давление в батарее обнулится, вытекание теплоносителя прекратится. А так, тот еще брехун этот человек🤫