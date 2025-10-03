Миллионные убытки могут грозить россиянам, самостоятельно спускающим воздух с батареи

Попытка решить проблему своими силами может обернуться серьезными последствиями

03 октября 2025, 09:45, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил россиян об опасности самостоятельного стравливания воздуха из батарей с помощью крана Маевского. С началом отопительного сезона многие жильцы сталкиваются с холодными радиаторами из-за воздушных пробок, однако попытка решить проблему своими силами может обернуться серьезными последствиями. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Если жильцу не удастся плотно закрутить кран, начнется утечка воды. Сначала это будет несколько капель, но постепенно ситуация может перерасти в настоящий потоп, затопивший квартиру и помещения этажом ниже. В итоге пострадают ремонт, мебель и имущество соседей, а сумма ущерба может достигать миллионов рублей.

Кроме того, любое вмешательство в общедомовую систему отопления считается административным правонарушением. За самовольный слив теплоносителя грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении – уже от 15 до 30 тысяч. Помимо этого, виновный будет обязан компенсировать весь причиненный ущерб соседям.

Эксперты напоминают: при возникновении проблем с отоплением необходимо обращаться в управляющую компанию или аварийную службу, а не пытаться исправить ситуацию самостоятельно.