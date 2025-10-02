"Устали мерзнуть и дышать плесенью". В одном из домов Барнаула до сих пор нет отопления

Ситуация повторяется из года в год

02 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Плесень на стенах / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители дома № 253 по улице Юрина в Барнауле пожаловались на отсутствие отопления в условиях осенних заморозков. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

По словам жильцов, ночью температура опускается ниже нуля, а днем не поднимается выше +7°C, однако батареи в квартирах остаются холодными. Ситуацию усугубляет черная плесень, которая из-за сырости ежегодно появляется на стенах.

В управляющей компании "Вереск" жителям заявили, что произошел "порыв у тепловиков", но сроки устранения аварии неизвестны. При этом, как утверждают жильцы, в администрации города о такой аварии не осведомлены.

Люди отмечают, что подобная ситуация повторяется из года в год. Отопление включают только после коллективных жалоб, подписей соседей и обращений в прокуратуру. Сейчас жильцы уже звонили во все инстанции, но результата пока нет.

«Мы устали мерзнуть и дышать плесенью», – говорят люди, прикладывая фотографии испорченных стен.

По их словам, каждый год приходится делать ремонт и очищать квартиры от грибка, но проблема с отоплением так и не решается.

Ранее в администрации Барнаула сообщили, что к отоплению подключили 97% многоквартирных жилых домов города.