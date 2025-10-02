"Устали мерзнуть и дышать плесенью". В одном из домов Барнаула до сих пор нет отопления
Ситуация повторяется из года в год
02 октября 2025, 16:45, ИА Амител
Жители дома № 253 по улице Юрина в Барнауле пожаловались на отсутствие отопления в условиях осенних заморозков. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
По словам жильцов, ночью температура опускается ниже нуля, а днем не поднимается выше +7°C, однако батареи в квартирах остаются холодными. Ситуацию усугубляет черная плесень, которая из-за сырости ежегодно появляется на стенах.
В управляющей компании "Вереск" жителям заявили, что произошел "порыв у тепловиков", но сроки устранения аварии неизвестны. При этом, как утверждают жильцы, в администрации города о такой аварии не осведомлены.
Люди отмечают, что подобная ситуация повторяется из года в год. Отопление включают только после коллективных жалоб, подписей соседей и обращений в прокуратуру. Сейчас жильцы уже звонили во все инстанции, но результата пока нет.
«Мы устали мерзнуть и дышать плесенью», – говорят люди, прикладывая фотографии испорченных стен.
По их словам, каждый год приходится делать ремонт и очищать квартиры от грибка, но проблема с отоплением так и не решается.
Ранее в администрации Барнаула сообщили, что к отоплению подключили 97% многоквартирных жилых домов города.
17:01:14 02-10-2025
и вправду бают - за Малахова жизни нет....
17:47:47 02-10-2025
плакали кололись и продолжали есть кактус - это о жильцах. Да съезжайте по обмену в деревню в теплый сельский дом, километров за 150 от города! и будете счастливы и сами себе кузнецы своего комфорта
17:57:14 02-10-2025
Гость (17:47:47 02-10-2025) плакали кололись и продолжали есть кактус - это о жильцах. Д... Работа, зарплата, больница, школа...
22:24:24 02-10-2025
Гость (17:47:47 02-10-2025) плакали кололись и продолжали есть кактус - это о жильцах. Д... Ну т.е. те кто заедет по обмену, мёрзнуть не будут? И от ротации жильцов тепло в доме исправно появится.
22:41:42 02-10-2025
Антона Петрова 176 нет отопления
И за 150км каждый день на работу ездить?
18:59:23 02-10-2025
Зато некоторые тут с пеной у рта уверяли, что отопление включать еще очень рано!
21:27:24 02-10-2025
Никитина 58 тоже нет отопления!!!
23:04:28 02-10-2025
Да уж настолько низкая температура теплоносителя, что даже на подаче батарея чуть теплая и толку нет! Холодно!
23:48:05 02-10-2025
Этот дом не один, у нас тоже до сих пор нет отопления.
08:43:06 03-10-2025
В доме 89 по ул. Водопроводной, в трубах отопления на подаче нет давления от слова совсем "0", и к сожалению уже вторую неделю не могут понять куда вода делась, никак не могут найти.
09:55:22 03-10-2025
ул. Юрина 225 - Нет отопления,Мы замерзаем ... Спасите наши души !!!
11:38:24 03-10-2025
Плесень просто так не образовывается. Может товарищи в нарушении всех норм понаставили окон без вентиляционных клапанов и теперь мучаются ?
12:33:08 03-10-2025
Батареи включить можно, но плесень никуда не уйдет и будет вредить здоровью. С вентиляцией нужно вопрос решать и обрабатывать помещение