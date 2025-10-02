НОВОСТИОбщество

"Устали мерзнуть и дышать плесенью". В одном из домов Барнаула до сих пор нет отопления

Ситуация повторяется из года в год

02 октября 2025, 16:45, ИА Амител

Плесень на стенах / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Плесень на стенах / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жители дома № 253 по улице Юрина в Барнауле пожаловались на отсутствие отопления в условиях осенних заморозков. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

По словам жильцов, ночью температура опускается ниже нуля, а днем не поднимается выше +7°C, однако батареи в квартирах остаются холодными. Ситуацию усугубляет черная плесень, которая из-за сырости ежегодно появляется на стенах.

В управляющей компании "Вереск" жителям заявили, что произошел "порыв у тепловиков", но сроки устранения аварии неизвестны. При этом, как утверждают жильцы, в администрации города о такой аварии не осведомлены.

Люди отмечают, что подобная ситуация повторяется из года в год. Отопление включают только после коллективных жалоб, подписей соседей и обращений в прокуратуру. Сейчас жильцы уже звонили во все инстанции, но результата пока нет.

«Мы устали мерзнуть и дышать плесенью», – говорят люди, прикладывая фотографии испорченных стен.

По их словам, каждый год приходится делать ремонт и очищать квартиры от грибка, но проблема с отоплением так и не решается.

Ранее в администрации Барнаула сообщили, что к отоплению подключили 97% многоквартирных жилых домов города.

Комментарии 13

Avatar Picture
Musik

17:01:14 02-10-2025

и вправду бают - за Малахова жизни нет....

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:47 02-10-2025

плакали кололись и продолжали есть кактус - это о жильцах. Да съезжайте по обмену в деревню в теплый сельский дом, километров за 150 от города! и будете счастливы и сами себе кузнецы своего комфорта

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:57:14 02-10-2025

Гость (17:47:47 02-10-2025) плакали кололись и продолжали есть кактус - это о жильцах. Д... Работа, зарплата, больница, школа...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:24:24 02-10-2025

Гость (17:47:47 02-10-2025) плакали кололись и продолжали есть кактус - это о жильцах. Д... Ну т.е. те кто заедет по обмену, мёрзнуть не будут? И от ротации жильцов тепло в доме исправно появится.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Людмила

22:41:42 02-10-2025

Антона Петрова 176 нет отопления


И за 150км каждый день на работу ездить?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:23 02-10-2025

Зато некоторые тут с пеной у рта уверяли, что отопление включать еще очень рано!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:24 02-10-2025

Никитина 58 тоже нет отопления!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:04:28 02-10-2025

Да уж настолько низкая температура теплоносителя, что даже на подаче батарея чуть теплая и толку нет! Холодно!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:48:05 02-10-2025

Этот дом не один, у нас тоже до сих пор нет отопления.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:43:06 03-10-2025

В доме 89 по ул. Водопроводной, в трубах отопления на подаче нет давления от слова совсем "0", и к сожалению уже вторую неделю не могут понять куда вода делась, никак не могут найти.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:55:22 03-10-2025

ул. Юрина 225 - Нет отопления,Мы замерзаем ... Спасите наши души !!!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:24 03-10-2025

Плесень просто так не образовывается. Может товарищи в нарушении всех норм понаставили окон без вентиляционных клапанов и теперь мучаются ?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:33:08 03-10-2025

Батареи включить можно, но плесень никуда не уйдет и будет вредить здоровью. С вентиляцией нужно вопрос решать и обрабатывать помещение

  -2 Нравится
Ответить
