Мощный ливень и раскаты грома застали врасплох жителей Барнаула. Фото и видео

Непогода настигла столицу Алтайского края за несколько мгновений

15 июня 2025, 15:21, ИА Амител

Дождь на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

15 июня ливень и гром за считанные секунды обрушились на столицу Алтайского края. Сначала небо пугало барнаульцев тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды. Как город оказался под влиянием стихии, смотрите на фото и видео amic.ru.

Фото: amic.ru

Грозовые тучи заволокли небо на юго-западе. При этом раздавались раскаты грома, которые усиливались с каждой секундой.

Дождь застиг пешеходов на проспекте Строителей. Довольно быстро он перешел в ливень.

Напомним, в МЧС ранее предупреждали жителей Алтайского края о ливнях, грозах и граде, которые ожидают в регионе 15 и 16 июня.