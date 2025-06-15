Мощный ливень и раскаты грома застали врасплох жителей Барнаула. Фото и видео
Непогода настигла столицу Алтайского края за несколько мгновений
15 июня 2025, 15:21, ИА Амител
Дождь на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru
15 июня ливень и гром за считанные секунды обрушились на столицу Алтайского края. Сначала небо пугало барнаульцев тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды. Как город оказался под влиянием стихии, смотрите на фото и видео amic.ru.
Фото: amic.ru
Грозовые тучи заволокли небо на юго-западе. При этом раздавались раскаты грома, которые усиливались с каждой секундой.
Дождь застиг пешеходов на проспекте Строителей. Довольно быстро он перешел в ливень.
Напомним, в МЧС ранее предупреждали жителей Алтайского края о ливнях, грозах и граде, которые ожидают в регионе 15 и 16 июня.
15:26:16 15-06-2025
Опять испугались?
15:40:44 15-06-2025
А в нашем Барнауле тишина
16:22:03 15-06-2025
Гость (15:40:44 15-06-2025) А в нашем Барнауле тишина ... Барнаул, он такой. Где гром и ливень, где суш и тишина.
16:54:47 15-06-2025
Гость (15:40:44 15-06-2025) А в нашем Барнауле тишина ... в каком вы месте живете??! ливень, реки на дорогах и немножк град !! а вы все врете
10:30:27 16-06-2025
Гость (16:54:47 15-06-2025) в каком вы месте живете??! ливень, реки на дорогах и немножк... Так все свалилось в центр. На Силикатном было сухо.
08:24:42 16-06-2025
Гость (15:40:44 15-06-2025) А в нашем Барнауле тишина ... У нас чуть позже началось, и гроза, и ливень.
16:26:21 15-06-2025
Небольшой дождь ожидается в Барнауле 15 июня
15 июня 2025, 06:00, ИА Амител/////////// утренний заголовок