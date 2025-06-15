НОВОСТИБарнаул

Мощный ливень и раскаты грома застали врасплох жителей Барнаула. Фото и видео

Непогода настигла столицу Алтайского края за несколько мгновений

15 июня 2025, 15:21, ИА Амител

Дождь на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru
Дождь на проспекте Строителей в Барнауле / Фото: amic.ru

15 июня ливень и гром за считанные секунды обрушились на столицу Алтайского края. Сначала небо пугало барнаульцев тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды. Как город оказался под влиянием стихии, смотрите на фото и видео amic.ru.

Фото: amic.ru

Грозовые тучи заволокли небо на юго-западе. При этом раздавались раскаты грома, которые усиливались с каждой секундой.

Дождь застиг пешеходов на проспекте Строителей. Довольно быстро он перешел в ливень.

Напомним, в МЧС ранее предупреждали жителей Алтайского края о ливнях, грозах и граде, которые ожидают в регионе 15 и 16 июня. 

Ливень в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 15 и 16 июня

Кроме того, ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/с
НОВОСТИОбщество
Барнаул Погода

Комментарии 7

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Гость

15:26:16 15-06-2025

Опять испугались?

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Гость

15:40:44 15-06-2025

А в нашем Барнауле тишина

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Гость

16:22:03 15-06-2025

Гость (15:40:44 15-06-2025) А в нашем Барнауле тишина ... Барнаул, он такой. Где гром и ливень, где суш и тишина.

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Гость

16:54:47 15-06-2025

Гость (15:40:44 15-06-2025) А в нашем Барнауле тишина ... в каком вы месте живете??! ливень, реки на дорогах и немножк град !! а вы все врете

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Гость

10:30:27 16-06-2025

Гость (16:54:47 15-06-2025) в каком вы месте живете??! ливень, реки на дорогах и немножк... Так все свалилось в центр. На Силикатном было сухо.

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Гость

08:24:42 16-06-2025

Гость (15:40:44 15-06-2025) А в нашем Барнауле тишина ... У нас чуть позже началось, и гроза, и ливень.

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Гость

16:26:21 15-06-2025

Небольшой дождь ожидается в Барнауле 15 июня
15 июня 2025, 06:00, ИА Амител/////////// утренний заголовок

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