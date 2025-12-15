Налоговые долги в России достигли 3,3 трлн, приблизившись к дефициту бюджета

Рост задолженности бизнеса и граждан на 20% за год эксперты связывают с ужесточением контроля, высокой ставкой и снижением прибыли компаний

Налоговая задолженность бизнеса и граждан в России поставила рекорд, достигнув 3,26 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2025 года. Эта сумма, выросшая за год почти на 20%, сравнялась с дефицитом федерального бюджета за тот же период, сообщают "Известия".

Лишь треть от этих денег составляет недоимка, остальное – начисленные пени и штрафы. Основными причинами роста эксперты называют снижение прибыльности компаний, высокую ключевую ставку и усиление налогового контроля.

Согласно анализу данных Росстата, общий объем обязательств перед бюджетом, включая налоги, сборы, страховые взносы и финансовые санкции, достиг к 1 октября рекордного значения. Около 23% долга приходится на малый бизнес.

В ФНС, однако, указывают на улучшение качества администрирования. По данным службы, соотношение задолженности к годовым поступлениям снизилось с 6,1% в 2023-м до 5,4% в текущем. Внедрение единого налогового счета (ЕНС) позволило вдвое сократить число должников и втрое – мер взыскания, переведя основные процессы в автоматический режим. За счет этого в 2025 году поступления от взысканий с должников выросли на 513 млрд рублей.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста номинального долга:

Ужесточение контроля – бизнесу становится сложнее использовать нелегальные схемы оптимизации, работа компаний – прозрачнее. Снижение прибыли компаний – дорогие кредиты и рост издержек увеличили долю убыточных предприятий, у которых меньше свободных средств для уплаты налогов. Высокая ключевая ставка – пени, привязанные к ставке ЦБ, росли вслед за ней, превращая даже небольшие просрочки в существенные суммы. Инфляция – общий рост цен автоматически увеличивает налоговую базу и номинальный объем долга, хотя и не объясняет полностью 20-процентный скачок.

Риски и баланс взыскания

Главный риск растущей задолженности – волна банкротств, особенно в низкомаржинальных отраслях с высокой долговой нагрузкой. Для смягчения ситуации до 2030 года действует программа господдержки малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты и гарантии.

Погашение всей накопленной задолженности (3,26 трлн) могло бы покрыть около 85% дефицита федерального бюджета за девять месяцев 2025 года (3,8 трлн). Возврат этих средств критически важен для снижения новых заимствований и давления на финансовую систему.

По мнению экспертов, государство действует по двум направлениям:

жесткие меры – адресная работа с крупными должниками, бесспорное взыскание, блокировка счетов и банкротные процедуры;

гибкие инструменты – рассрочки, реструктуризация, снижение пеней при добровольном погашении, чтобы не уничтожить бизнес-активность.

Полное и быстрое возвращение триллионных сумм в бюджет маловероятно, однако системная работа ФНС должна постепенно снижать объем проблемной задолженности, считают аналитики. Ключевая задача – сохранить баланс между эффективным взысканием и сохранением жизнеспособности налогоплательщиков.