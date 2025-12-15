Налоговые долги в России достигли 3,3 трлн, приблизившись к дефициту бюджета
Рост задолженности бизнеса и граждан на 20% за год эксперты связывают с ужесточением контроля, высокой ставкой и снижением прибыли компаний
15 декабря 2025, 17:45, ИА Амител
Налоговая задолженность бизнеса и граждан в России поставила рекорд, достигнув 3,26 трлн рублей по итогам девяти месяцев 2025 года. Эта сумма, выросшая за год почти на 20%, сравнялась с дефицитом федерального бюджета за тот же период, сообщают "Известия".
Лишь треть от этих денег составляет недоимка, остальное – начисленные пени и штрафы. Основными причинами роста эксперты называют снижение прибыльности компаний, высокую ключевую ставку и усиление налогового контроля.
Согласно анализу данных Росстата, общий объем обязательств перед бюджетом, включая налоги, сборы, страховые взносы и финансовые санкции, достиг к 1 октября рекордного значения. Около 23% долга приходится на малый бизнес.
В ФНС, однако, указывают на улучшение качества администрирования. По данным службы, соотношение задолженности к годовым поступлениям снизилось с 6,1% в 2023-м до 5,4% в текущем. Внедрение единого налогового счета (ЕНС) позволило вдвое сократить число должников и втрое – мер взыскания, переведя основные процессы в автоматический режим. За счет этого в 2025 году поступления от взысканий с должников выросли на 513 млрд рублей.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста номинального долга:
-
Ужесточение контроля – бизнесу становится сложнее использовать нелегальные схемы оптимизации, работа компаний – прозрачнее.
-
Снижение прибыли компаний – дорогие кредиты и рост издержек увеличили долю убыточных предприятий, у которых меньше свободных средств для уплаты налогов.
-
Высокая ключевая ставка – пени, привязанные к ставке ЦБ, росли вслед за ней, превращая даже небольшие просрочки в существенные суммы.
-
Инфляция – общий рост цен автоматически увеличивает налоговую базу и номинальный объем долга, хотя и не объясняет полностью 20-процентный скачок.
Риски и баланс взыскания
Главный риск растущей задолженности – волна банкротств, особенно в низкомаржинальных отраслях с высокой долговой нагрузкой. Для смягчения ситуации до 2030 года действует программа господдержки малого и среднего бизнеса, включая льготные кредиты и гарантии.
Погашение всей накопленной задолженности (3,26 трлн) могло бы покрыть около 85% дефицита федерального бюджета за девять месяцев 2025 года (3,8 трлн). Возврат этих средств критически важен для снижения новых заимствований и давления на финансовую систему.
По мнению экспертов, государство действует по двум направлениям:
-
жесткие меры – адресная работа с крупными должниками, бесспорное взыскание, блокировка счетов и банкротные процедуры;
-
гибкие инструменты – рассрочки, реструктуризация, снижение пеней при добровольном погашении, чтобы не уничтожить бизнес-активность.
Полное и быстрое возвращение триллионных сумм в бюджет маловероятно, однако системная работа ФНС должна постепенно снижать объем проблемной задолженности, считают аналитики. Ключевая задача – сохранить баланс между эффективным взысканием и сохранением жизнеспособности налогоплательщиков.
17:51:13 15-12-2025
Миллиарды долларов розданные по миру стрясти проблема... Проще своих щемануть...
21:17:27 15-12-2025
Гость (17:51:13 15-12-2025) Миллиарды долларов розданные по миру стрясти проблема... Про... 1 триллион это тысяча миллиардов.
17:52:25 15-12-2025
Прикрывайте попу, граждане - в этом году спросят по полной
18:02:46 15-12-2025
С ростом цен люди меньше покупают и меньше поступлений в бюджет.
18:08:49 15-12-2025
То ли еще будет
18:57:28 15-12-2025
Гость (18:08:49 15-12-2025) То ли еще будет... Кто минусит, пусть основания выскажет, а то лишь бы ткнуть безосновательно !!!
20:03:21 15-12-2025
Самое время налоги поднимать, ага)
20:20:54 15-12-2025
А кто это сделал, Людвиг Аристархович?
Во времена, когда происходить сами знаете что, экономика искажается. А в искаженной экономике расчитывать на на повышенные удои опрометчиво.
20:30:23 15-12-2025
А в 26 году в связи с повышением налогов всех ждет полная попа.
21:48:21 15-12-2025
Гость (20:30:23 15-12-2025) А в 26 году в связи с повышением налогов всех ждет полная по... Что если по эзоповски, от козлов, молока не бывает.
21:45:34 15-12-2025
Плохо "наши" власти учились в школе! Складывать и умножать не умеют. Умеют только отнимать и делить...
07:31:21 16-12-2025
Налоговые долги в России не просто так растут. Это хорошо продуманная система, где проигрывает исключительно только народ.
09:33:27 16-12-2025
"факторов роста номинального долга: Ужесточение контроля – бизнесу становится сложнее использовать нелегальные схемы оптимизации, " - выходит, если больше использовать нелегальные схемы оптимизации, то роста долгов не произойдет!
10:39:47 16-12-2025
В 24 году заплатил за квартиру приблизительно 4500 налог за квартиру. В этом году пришло 12 400.
10:55:54 16-12-2025
чем выше и больше будет налогов, тем меньше будут платить, так как не чем, народ нищает, это называется обратный эффект, хотели больше получить в итоге окажутся без всего, как старуха из золотой рыбки.