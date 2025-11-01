НОВОСТИОбщество

Названо самое длинное слово в русском языке. Выговорить — почти невозможно

Слово состоит из 55 букв. Это прилагательное

01 ноября 2025, 16:25, ИА Амител

Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Используя искусственный интеллект, исследователи выявили потенциального кандидата на звание самого длинного слова в русском языке. Этим словом оказалось прилагательное из 55 букв – "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".

В комментарии Павла Катышева, руководителя кафедры в Институте имени Пушкина для РИА Новости отмечается, что это слово встречается в наименовании патента, зарегистрированного в 2006 году. Специалист подчеркнул, что русский язык способен легко создавать сложные слова, что приводит к частой смене лидера. Так, в издании Книги рекордов Гиннесса за 2003 год самым длинным было признано слово "превысокомногорассмотрительствующий", состоящее из 35 букв.

В заключение Катышев отметил, что наиболее частые в употреблении слова в русском языке характеризуются краткостью: это союзы, предлоги и частицы.

Ранее сообщалось, что ряд мигрантов в России хотят освободить от необходимости сдачи теста по русскому языку.

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин оценил молодежный сленг на выставке русского языка во Владивостоке

Президент лично испытал интерактивные панели, где участникам предлагалось расставить ударения в словах
Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

19:51:41 01-11-2025

Легко выговаривать

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:15:46 01-11-2025

Навыдумывать- то можно что угодно, только зачем🤷 Первое - набор химических соединений, второе выглядит как набор рандомных слов, написанных без пробелов

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:51:57 01-11-2025

Важной работой заняты!

  -3 Нравится
Ответить
