01 ноября 2025, 16:25, ИА Амител

Учебник, книги, обучение/Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Используя искусственный интеллект, исследователи выявили потенциального кандидата на звание самого длинного слова в русском языке. Этим словом оказалось прилагательное из 55 букв – "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые".

В комментарии Павла Катышева, руководителя кафедры в Институте имени Пушкина для РИА Новости отмечается, что это слово встречается в наименовании патента, зарегистрированного в 2006 году. Специалист подчеркнул, что русский язык способен легко создавать сложные слова, что приводит к частой смене лидера. Так, в издании Книги рекордов Гиннесса за 2003 год самым длинным было признано слово "превысокомногорассмотрительствующий", состоящее из 35 букв.

В заключение Катышев отметил, что наиболее частые в употреблении слова в русском языке характеризуются краткостью: это союзы, предлоги и частицы.

