Путин оценил молодежный сленг на выставке русского языка во Владивостоке

Президент лично испытал интерактивные панели, где участникам предлагалось расставить ударения в словах

04 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посетил интерактивную экспозицию "Уникальный русский язык" во владивостокском филиале центра "Россия", пишет РИА Новости.

Президент лично испытал интерактивные панели, где участникам предлагалось расставить ударения в словах, способных менять значение в зависимости от выбора. Путин шутливо отметил, что справился без подсказок, и пригласил воспитанников центра "Воин" присоединиться к игре.

Молодежь с легкостью справилась с переводом современного сленга ("свайпнуть" – "смахнуть", "вайб" – "атмосфера"), но устаревшие слова вызвали затруднения. Если "ланиты" (щеки) еще узнавали из школьной программы, то значение слова "выя" (шея) пришлось искать в подсказках.

Экспозиция наглядно показала богатство и эволюцию русского языка, объединив игровой формат и образовательную функцию.