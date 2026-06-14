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Новосибирский "Рэмбо" с пистолетом пешком погнался за машиной после конфликта с водителем

Однако догнать автомобиль ему не удалось

14 июня 2026, 15:59, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Baza / t.me/bazabazon
Фото: Telegram-канал Baza / t.me/bazabazon

В Новосибирске мужчина с пистолетом устроил погоню за автомобилем, открыв огонь, сообщает Telegram-канал Baza.

Ночью компания отдыхала во дворе жилого дома. К ним подъехал мужчина, который сразу не понравился отдыхающим.

«По словам очевидцев, после конфликта один из отдыхающих вооружился пистолетом. И когда автомобиль снова появился на той же улице, мужчина бросился за ним в погоню и начал стрелять по машине», — говорится в публикации.

Мужчина гнался за автомобилистом несколько дворов, но так и не догнал его. Из-за стрельбы местные жители вызвали полицию. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Новосибирская область Происшествия
       

Комментарии 6

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Гость

16:15:16 14-06-2026

Необходимая самооборона в состоянии сильного душевного волнения. Суд его оправдает.

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Гость

16:32:24 14-06-2026

Не ну а чё он по дворам ездит тем-более отдыхали люди

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Гость

22:31:37 14-06-2026

Какой то не умный этот Рембо, кинь мерканьских много смотрит.

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Гость

12:43:06 15-06-2026

Гость (22:31:37 14-06-2026) Какой то не умный этот Рембо, кинь мерканьских много смотри... Это, скорее всего не американский, а среднеазиатский рэмбо. Полицаи таких "не замечают". Им можно...

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Гость

13:03:25 15-06-2026

Гость (12:43:06 15-06-2026) Это, скорее всего не американский, а среднеазиатский рэмбо. ... Вы хотели сказать кавказский

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Гость

15:55:23 15-06-2026

не хватает только как в фильме Брат2 пулемета максим на заднем сиденье убегающей машины. И положить Рэмбо очередями. И пару гранат контрольныйх швырнуть. В Нэнске все спокойно бро...

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