Новосибирский "Рэмбо" с пистолетом пешком погнался за машиной после конфликта с водителем
Однако догнать автомобиль ему не удалось
14 июня 2026, 15:59, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Baza / t.me/bazabazon
В Новосибирске мужчина с пистолетом устроил погоню за автомобилем, открыв огонь, сообщает Telegram-канал Baza.
Ночью компания отдыхала во дворе жилого дома. К ним подъехал мужчина, который сразу не понравился отдыхающим.
«По словам очевидцев, после конфликта один из отдыхающих вооружился пистолетом. И когда автомобиль снова появился на той же улице, мужчина бросился за ним в погоню и начал стрелять по машине», — говорится в публикации.
Мужчина гнался за автомобилистом несколько дворов, но так и не догнал его. Из-за стрельбы местные жители вызвали полицию. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
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