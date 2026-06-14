Новосибирский "Рэмбо" с пистолетом пешком погнался за машиной после конфликта с водителем

Однако догнать автомобиль ему не удалось

14 июня 2026, 15:59, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Baza / t.me/bazabazon

В Новосибирске мужчина с пистолетом устроил погоню за автомобилем, открыв огонь, сообщает Telegram-канал Baza.

Ночью компания отдыхала во дворе жилого дома. К ним подъехал мужчина, который сразу не понравился отдыхающим.

«По словам очевидцев, после конфликта один из отдыхающих вооружился пистолетом. И когда автомобиль снова появился на той же улице, мужчина бросился за ним в погоню и начал стрелять по машине», — говорится в публикации.

Мужчина гнался за автомобилистом несколько дворов, но так и не догнал его. Из-за стрельбы местные жители вызвали полицию. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.