Австралийский блогер сравнил Барнаул с городом на побережье океана и восхитился Нагорным парком

Австралийский блогер Джошуа Хейр побывал в Алтайском крае и похвалил Барнаул. Семья молодого человека мечтает об открытии собственной фермы на Алтае.

Перебраться в Россию блогер и его семья захотели после визита в Горный Алтай. Сейчас они занимаются оформлением документов, а параллельно знакомятся с территорией, на которой будут жить.

В сентябре Хейры посетили Барнаул. На своём YouTube-канале «Русский парень» Джошуа поделился впечатлениями от поездки в краевую столицу.

Молодому человеку понравились украшенные дома в старом городе, но больший восторг у него вызвал Нагорный парк. Общественное место напомнило Джошуа похожую территорию в городе Албани на побережье Индийского океана.

По итогам своей поездки Джошуа заявил, что Барнаул ему понравился больше, чем Новосибирск.