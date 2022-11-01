Австралийский блогер сравнил Барнаул с городом на побережье океана и восхитился Нагорным парком

Семья Джошуа Хейра побывала в Алтайском крае в сентябре

1 ноября 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Австралийский блогер Джошуа Хейр побывал в Алтайском крае и похвалил Барнаул. Семья молодого человека мечтает об открытии собственной фермы на Алтае.

Перебраться в Россию блогер и его семья захотели после визита в Горный Алтай. Сейчас они занимаются оформлением документов, а параллельно знакомятся с территорией, на которой будут жить.

В сентябре Хейры посетили Барнаул. На своём YouTube-канале «Русский парень» Джошуа поделился впечатлениями от поездки в краевую столицу.

Молодому человеку понравились украшенные дома в старом городе, но больший восторг у него вызвал Нагорный парк. Общественное место напомнило Джошуа похожую территорию в городе Албани на побережье Индийского океана.

По итогам своей поездки Джошуа заявил, что Барнаул ему понравился больше, чем Новосибирск.

Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» после первого этапа благоустройства

Как выглядит барнаульский парк «Юбилейный» после первого этапа благоустройства

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