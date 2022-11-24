Движение по Старому мосту в Барнауле открыли после починки ограничителя

Движение транспортных средств по Коммунальному мосту через реку Обь в Барнауле открыто в обоих направлениях. Об этом заявили в городской ГИБДД.

«Госавтоинспекция города Барнаула обращается к водителям с просьбой строгого соблюдения требований правил дорожного движения!» — добавили в ведомстве.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 ноября водитель грузовика, превышающего разрешённые размеры, проехал под ограничителем и сломал его. Конструкция обрушилась не полностью, однако верхняя её часть повисла над дорогой.

В результате для ремонта движение перекрыли.