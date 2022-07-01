Огромная пробка образовалась на трассе в Алтайском крае из-за перегона техники с «Дня Сибирского поля»

Огромная пробка образовалась в Павловском районе на трассе в сторону Барнаула. Как сообщает сообщество «В курсе 22», причиной стал перегон техники с «Дня Сибирского поля», который проходил 29 и 30 июня.

Напомним, что в этом году в агрофоруме приняли участие около трёхсот российских и зарубежных компаний, что стало рекордным для мероприятия. Количество представляемой техники и оборудования приблизилось к 600 единицам, из которых 120 — алтайского производства.

Новости

Фоторепортажи Много еды, гостей и тракторов. Как прошёл «День сибирского поля — 2022»

Помимо грозных машин, на мероприятии впервые была организована выставка-ярмарка алтайских продуктов. Под девизом «ВкусноЕстьПолезно» здесь были представлены сыры, мясные деликатесы, выпечка, масла, напитки, бальзамы, мёд, пантовая и фитопродукция, продукция предприятий Алтайского биофармацевтического кластера и многое другое. Также на агропромышленном форуме работает экспозиция племенных сельскохозяйственных животных. Лучших представителей пород на форум привезли 22 предприятия края.