«Росводоканал Барнаул» подвёл итоги акции «Дни помощи должникам»

Месячник помощи тем, кто не смог своевременно оплатить услуги компании, стартовал 1 августа в «Росводоканал Барнаул». За оформлением рассрочки к специалистам компании обратились более 30 абонентов. Сумма их долга — более 650 тысяч рублей, на данный момент оплачено 210 тысяч.

Компания также на постоянной основе оказывает консультационную помощь должникам и предлагает оформить реструктуризацию задолженности. Например, за 2021 год между водоканалом и клиентами было заключено 128 соглашений о рассрочке.

Обратиться за помощью абоненты «Росводоканал Барнаул» могут лично в офис обслуживания по адресу пр. Калинина, 116, с 8 часов до 17 часов (с понедельника по четверг) и с 8 часов до 16 часов (по пятницам), либо позвонив по телефону 500-101.

ООО «Барнаульский водоканал»

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

Сайт

ООО «Барнаульский Водоканал»