«Росводоканал Барнаул» подвёл итоги акции «Дни помощи должникам»
За поддержкой обратились более 30 абонентов компании с общим долгом более 650 тысяч рублей
Месячник помощи тем, кто не смог своевременно оплатить услуги компании, стартовал 1 августа в «Росводоканал Барнаул». За оформлением рассрочки к специалистам компании обратились более 30 абонентов. Сумма их долга — более 650 тысяч рублей, на данный момент оплачено 210 тысяч.
Компания также на постоянной основе оказывает консультационную помощь должникам и предлагает оформить реструктуризацию задолженности. Например, за 2021 год между водоканалом и клиентами было заключено 128 соглашений о рассрочке.
Обратиться за помощью абоненты «Росводоканал Барнаул» могут лично в офис обслуживания по адресу пр. Калинина, 116, с 8 часов до 17 часов (с понедельника по четверг) и с 8 часов до 16 часов (по пятницам), либо позвонив по телефону 500-101.
ООО «Барнаульский водоканал»
Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116
Телефон: 8 (3852) 500-101
E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru
Сайт
ООО «Барнаульский Водоканал»