Такой день. Перенос прямой линии с губернатором Алтайского края и гибель подростка при катании на тюбинге

Коммунальная авария произошла на водопроводе диаметром 500 мм на улице Сухэ-Батора в Барнауле. Без холодной воды остались десятки домов.

Новости

Новости Барнаула Десятки домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

С 1 декабря 2022 года в Алтайском крае вырастут тарифы на коммунальные услуги. Впрочем, изменение тарифов произойдёт по всей России — такое решение принято правительством РФ. До 29 ноября региональные власти обязали пересмотреть тарифы. В управлении по государственному регулированию и тарифов и Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края объяснили, почему меняют тарифы, насколько они повысятся и останется ли компенсация за ЖКХ.

Новости

Экономика Насколько вырастут тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря в Алтайском крае и зачем их повышать?

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели несовершеннолетнего при катании на тюбинге. Трагический случай произошёл в бийском посёлке Сорокино вечером 20 ноября. 16-летний мальчик катался на тюбинге, прицепленном буксировочным тросом к машине.

Новости

Происшествия В Бийске подросток погиб при катании на тюбинге, залетев под машину

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пройдёт позже запланированной даты. Её перенесли с 23 ноября на 2 декабря. Это будет уже второе общение главы края с жителями в таком формате. Первая прямая линия состоялась год назад.