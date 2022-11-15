В правительстве назвали дату прямой линии с губернатором Томенко

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пройдёт 23 ноября, сообщили в правительстве региона. Это будет уже второе общение главы края с жителями в таком формате. Первая прямая линия состоялась 23 ноября 2021 года.

Мероприятие будут транслировать на площадках крупнейших региональных СМИ: телеканалов «Катунь 24», «Россия 24», радиостанциях «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM», а также во «ВКонтакте» в официальном аккаунте правительства края и в аккаунте Центра управления регионом. Текстовые трансляции будут вести ИА «Амител», ИА «Толк» и другие СМИ.

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Политика Тот же день, тот же час. Томенко второй раз пообщается с жителями Алтайского края в прямом эфире

Задать вопросы губернатору можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте», а также под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора, ЦУР Алтайского края и правительства региона.

Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где также можно оставить вопросы. Список номеров телефонов для каждого муниципалитета можно посмотреть здесь. Звонки принимают с 15 ноября в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Вопросы в соцсетях можно задавать круглосуточно.