Прямую линию с губернатором Томенко перенесли на начало декабря

Прямая линия с губернатором Алтайского края Виктором Томенко пройдёт позже запланированной даты. По сообщению пресс-службы правительства региона, мероприятие перенесли с 23 ноября на 2 декабря. Это будет уже второе общение главы края с жителями в таком формате. Первая прямая линия состоялась год назад.

Мероприятие планируют транслировать телеканалы «Катунь 24», «Россия 24», радиостанции «Россия», «Катунь FM», «Бизнес FM». Текстовые трансляции будут вести amic.ru и другие региональные СМИ.

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Политика Как задать вопрос на прямую линию с губернатором Томенко

Задать вопросы губернатору можно через специальную форму обратной связи во «ВКонтакте» в аккаунте правительства Алтайского края, под анонсами прямой линии в аккаунтах губернатора (ОК и ВК), ЦУР Алтайского края и регионального кабмина.

Кроме того, в каждом городе и районе будет работать свой телефон, где также можно оставить вопросы. Звонки принимаются с 15 ноября в рабочие дни с 10:00 до 17:00. Номера телефонов можно посмотреть здесь.

Напомним, в 2021 году Виктор Томенко в ходе прямой линии успел за 2,5 часа ответить почти на 30 вопросов.