В туалете горно-алтайского аэропорта правительство республики провело расследование

Служебное расследование в туалете аэропорта Горно-Алтайска провели 10 августа сотрудники Министерства регионального развития Республики Алтай, транспортные полицейские и специалисты службы эксплуатации авиагавани из-за комментария жительницы алтайской столицы под постом главы РА Олега Хорохордина.

Елена Дорогань в ответ на публикацию главы республики о посещении ботанического сада в Шебалинском районе запостила в комментарии фотографию из туалета аэропорта, на которой было видно, что урну в нём давно не убирали и там скопилась огромная гора использованной туалетной бумаги.

«Лучше бы вы, Олег Леонидович, туалет в аэропорту города Горно-Алтайска посетили. И увидели, куда прилетают люди с чартерных рейсов из европейской части РФ и какие у них остаются неизгладимые впечатления от нашей Республики Алтай».

Оперативно в тот же день на это сообщение откликнулось Министерство регионального развития РА. Чиновники написали, что по фактам, указанным в комментарии, было проведено служебное расследование, в котором приняли участие представители перечисленных в начале этой заметки ведомств и организаций.

Что было сделано с туалетом, чиновники не рассказали, но дополнительно г-же Дорогань сообщили, что в республиканской столице «в настоящее время ведётся проектирование здания аэропорта для увеличения площадей, так как еженедельный пассажиропоток составляет порядка 15 тыс. человек».

Елена Дорогань поблагодарила министерство за столь быстрый отклик, но посетовала на то, что проблему можно решить не только строительством большого аэропорта: «Благодарю за отклик и обратную связь. Но! Еженедельный пассажиропоток в 15 тыс. человек не оправдывает тот мрак, который имеется в туалетах аэропорта. Для этого есть дежурные уборщицы, которые могут работать по графику в режиме нон-стоп в дни нагрузки».

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