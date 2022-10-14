Власти Барнаула пообещали подумать над ремонтом размытой дороги к 126-й школе в 2023 году

Дорога от улицы Совхозной до улицы Логовской в Барнауле, по которой дети ходят в школу № 126, возможно, всё-таки будет отремонтирована. Этот вопрос власти города пообещали рассмотреть в 2023 году. Напомним, в сентябре 2022 года родители пожаловались на состояние дороги, попросили её отремонтировать и установить освещение. Но если ремонт власти ещё могут провести в 2023 году, то фонарей раньше 2024 года жителям близлежащих домов ждать не приходится.

Напомним, барнаульцы сообщили, что дети вынуждены идти в школу по «грязной» дороге, которая находится в ужасном состоянии: тропа утопает в грязи, по ней ездят машины, а обочины представляют собой обрывы. Сама дорога проходит через дамбу реки Пивоварки, в дожди её размывает, и с каждым годом пройти по ней становится все труднее. Добиться ремонта дороги горожане пытаются уже 12 лет. И вот власти пообещали рассмотреть этот вопрос.

Как сообщили amic.ru в администрации Барнаула, в августе 2022 года рабочие уже отсыпали дамбу и провели работы по профилированию на участке от улицы Совхозной до улицы Логовской. В 2023 году власти рассмотрят возможность ремонта участка дороги «с учётом выделенного финансирования». Освещение вдоль проезжей части тоже собираются установить, но нескоро: планы на 2023-2024 годы уже сформированы.

«Устройство наружного освещения на участке дороги от Совхозной до ул. Логовской включено в перспективный план развития наружного освещения города. Устройство линий наружного освещения в соответствии с данным планом будет осуществляться в рамках программы, исходя из предусмотренных объёмов финансирования», — пояснили в администрации.

Кроме того, в администрации отметили, что по паспорту дорожной безопасности для учащихся, проживающих на ул. Совхозной, разработали маршрут, проходящий по проезду от ул. Совхозной до ул. Логовской.

Напомним также, что жители уже просили власти перекрыть проезд для автомобилей, но сделать это невозможно: дорога необходима для проезда пожарных и скорой помощи.

В ближайшее время барнаульцы намерены попасть на приём к мэру Барнаула Вячеславу Франку, чтобы объяснить свою проблему и всё-таки добиться ремонта дороги.

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