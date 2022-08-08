Жди разводов? В барнаульском парке «Изумрудный» на пруду снесли мостики с замочками влюблённых

С прошлого вторника в «Изумрудном» идут работы по реконструкции заброшенного пруда. 8 августа рабочие сломали мостики, пересекающие водоём. Вместе с ними убрали и металлическую ограду с перилами. О том, что будет с этим раритетом, редакции amic.ru рассказал управляющий парком руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

«Мы снесли мост, все конструкции восстановим в обновлённом виде. От старого моста останутся только перила. Сейчас ищем организацию, которая сможет отреставрировать ограду», — сказал Вакаев.

На пруду парка «Изумрудный» сломали мостики / Фото: Екатерина Смолихина

Демонтаж перил руководитель краевого Фонда имущества анонсировал ещё 5 августа. На вопрос редакции, что же будет с замками, которые влюблённые вешали на ограждении, и не повлечёт ли это череду разводов в Барнауле, Вакаев ответил, что замки на место не вернутся, их срежут. Да и к моменту демонтажа их оставалось несколько штук, видимо, эти знаки любви кто-то срезал раньше.

Каким будет новый пруд

Фото: мэрия Барнаула

Напомним, что тендер на восстановление пруда на 108 млн рублей выиграла фирма «Рустрой». Она очистит дно, восстановит систему гидроизоляции (прежняя прохудилась и вода постоянно уходила из пруда), сделает новые инженерные коммуникации для снабжения водой и её отведения.

На пруду появятся два пирса для лодочек и катамаранов, а также набережная со спуском к воде. На остров вернут беседку для проведения торжественных мероприятий.