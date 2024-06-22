Огненную картину войны зажгли в Барнауле

Акция памяти прошла на Мемориале Славы

22 июня 2024, 14:30, ИА Амител

Акция памяти в Барнаул /Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Барнаул уже в четвертый раз стал участником патриотической акции "Огненные картины войны". Накануне Дня памяти и скорби, в ночь на 22 июня в городе выложили изображение советского солдата с автоматом АК-47 из семи тысяч свечей. Участие в акции приняли волонтеры Победы, первые лица Алтайского края и горожане. В 2024-м картина была в честь 105-летия со дня рождения оружейного конструктора Михаила Калашникова.

Свечи зажигали в том числе и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, секретарь регионального отделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко, городские депутаты, руководители силовых ведомств, активисты общественных и молодежных организаций.

"Одна из главных задач памятной акции – формирование у молодого поколения уважительного отношение к Родине, ее великой истории и культуре", – рассказала председатель общественного совета партийного проекта "Историческая память" в Алтайском крае, руководитель регионального отделения общественного движения "Волонтеры Победы" Алина Горлова.

В этом году акция впервые прошла и в Рубцовске, отметил Александр Романенко.

"В прошлом году при поддержке нашей партии Рубцовск тоже получил почетное звание "Город трудовой доблести". В годы войны горожане своим трудом внесли огромный вклад в достижение Великой Победы. В феврале 1942 года в Рубцовск эвакуировали Харьковский тракторный завод, который стал Алтайским тракторным заводом (АТЗ). Несмотря на тяжелейшие условия, в августе 1942 года рубцовчане собрали первый гусеничный трактор марки АСХТЗ-НАТИ. Первую тысячу тракторов АТЗ отправил на фронт в декабре 1943 года", – рассказал Александр Романенко.

Именно этот трактор местные единороссы, волонтеры и жители города выложили из горящих свечей.

Акция памяти в Барнаул /Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Акция "Огненные картины войны" традиционно проходит во всех Городах воинской славы, городах трудовой доблести и городах-героях, а также за рубежом под общим лозунгом "Помним".

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