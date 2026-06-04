"Планку не перегнули". Силуанов оценил рост налогов в России

При этом такие риски были

04 июня 2026, 15:54, ИА Амител

Антон Силуанов на ПМЭФ / Кадр из видео

Планку с налогами в России не перегнули, хотя такой риск был. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Baza.

«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», — отметил Силуанов.

Он также указал, что "показатели исполнения бюджета красноречиво свидетельствуют" о том, что планку не перегнули.

Напомним, в 2026 году россиян с зарплатой от 200 тыс. рублей ждет повышенный налог. Изменения призваны сделать налоговую систему более справедливой и увеличить поступления в бюджет.

Кроме того, в Госдуме хотят ввести налог для тех, у кого есть дворцы, яхты и самолеты. По мнению авторов инициативы, текущая система налогообложения не учитывает значительные социальные различия.

Ранее в рамках ПМЭФ первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что курс доллара останется в районе 80 рублей, а также назвал факторы, которые будут сдерживать резкое ослабление национальной валюты до конца 2026 года.