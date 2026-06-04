"Планку не перегнули". Силуанов оценил рост налогов в России
При этом такие риски были
04 июня 2026, 15:54, ИА Амител
Планку с налогами в России не перегнули, хотя такой риск был. Об этом глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает Baza.
«Несмотря на два пакета налоговых изменений, налоги-то растут. Были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули», — отметил Силуанов.
Он также указал, что "показатели исполнения бюджета красноречиво свидетельствуют" о том, что планку не перегнули.
Напомним, в 2026 году россиян с зарплатой от 200 тыс. рублей ждет повышенный налог. Изменения призваны сделать налоговую систему более справедливой и увеличить поступления в бюджет.
Кроме того, в Госдуме хотят ввести налог для тех, у кого есть дворцы, яхты и самолеты. По мнению авторов инициативы, текущая система налогообложения не учитывает значительные социальные различия.
Ранее в рамках ПМЭФ первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что курс доллара останется в районе 80 рублей, а также назвал факторы, которые будут сдерживать резкое ослабление национальной валюты до конца 2026 года.
15:59:39 04-06-2026
Как-то у россиян, хоть у юриков, хоть у физиков, совсем другое мнение, чем у Силуанова.
16:02:49 04-06-2026
В отрыве от реальности, перегнули, скоро почувствуете, бизнес продолжает закрываться, цены растут, покупательская способность падает, сколько не говори сладко во рту слаще не станет, неужели вам падение ВВП не о чем не говорит.
22:50:02 04-06-2026
Гость (16:02:49 04-06-2026) В отрыве от реальности, перегнули, скоро почувствуете, бизне... Оборонный комплекс чувствует себя, вполне комфортно.
А большего и не надо. Это главное.
16:07:49 04-06-2026
главное, чтобы ВВП докладывали о росте ВВП
16:25:28 04-06-2026
"Всё хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка." (с)
16:26:10 04-06-2026
Планку перегнули уже давно, когда чиновники перешли в другую реальность, в которой находятся по сей день.
00:21:19 05-06-2026
Гость (16:26:10 04-06-2026) Планку перегнули уже давно, когда чиновники перешли в другую... Эта планка не вертикалью ли называется?
16:38:45 04-06-2026
Да-да-да. Мы вам верим.
А компании закрываются исключительно по просьбе трудящих.
😁
17:00:39 04-06-2026
'Планку не перегнули' (16:38:45 04-06-2026) Да-да-да. Мы вам верим.А компании закрываются исключ...
Мы получили три мешка писем...
18:44:58 04-06-2026
Налоги такие что загнали в петлю смерти.
Продаем товар, платим НДС 22%, зарплаты, налоги на зарплаты, налог на прибыль 25%, охрана, аренда, связь, расходы на маркировку, 1С, ккм, офд, эквайринг, поверку измерительных приборов, инструктажи, оценку рабочих мест, хостинг и т.д. и т.п. Новые материал и товар купить почти не на что, нет НДС к зачету. Проедаем старое.
Силуанов, как и другие высшие лица, другое в экранов говорить не могут, как бы ни обстояли дела на самом деле, с экранов всегда будут красивые слова.
Работникам 2 года зарплату поднять не можем. Все плохо. Но бьемся. Коллеги по рынку один за другим закрываются или уходят в подполье, мелкие ИП-шники схематозят чтобы выжить.
21:55:28 04-06-2026
Грустно (18:44:58 04-06-2026) Налоги такие что загнали в петлю смерти.Продаем товар, п... Продавайтесь и уходите в "купи-продай".
09:16:37 05-06-2026
Грустно (18:44:58 04-06-2026) Налоги такие что загнали в петлю смерти.Продаем товар, п...
Бизнес это призвание. Не можете,- идите работать учителями.
23:06:56 04-06-2026
Буржуев надо выжимать досуха.
Пока государство не вернётся в производство - ничего хорошего в экономике не будет.
Вон, ВПК, по факту государственный и эка как развивается. Молодцы.
00:23:06 05-06-2026
Гость (23:06:56 04-06-2026) Буржуев надо выжимать досуха.Пока государство не вернётс... А сколько у нас заводов то государственных в крае???
08:04:45 05-06-2026
Ему обратное сказать - это как камнем кинуть в себя и в своих единоверцев👆
09:14:17 05-06-2026
так чего там гнули? он настолько косноязычен?а почему не линейку или плаху?