В Госдуме хотят ввести налог для тех, у кого есть дворцы, яхты и самолеты
Те, кто может позволить себе роскошь, помогут пополнить бюджет страны
27 мая 2026, 17:15, ИА Амител
Коммунистическая партия России предложила ввести налог на предметы роскоши. Он будет распространяться на недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, яхты, самолеты, вертолеты и автомобили премиум-класса. Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с "Газетой.ru" рассказал, что владельцы имущества, превышающего этот порог, будут обязаны ежегодно платить от 1 до 4% его стоимости.
Инициатива будет рассмотрена правительством 27 мая. Авторы законопроекта считают, что это поможет более равномерно распределить доходы в обществе.
«Текущая система налогообложения не учитывает значительные социальные различия. Состоятельные люди могут позволить себе услуги профессиональных бухгалтеров и юристов, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства. В то же время миллионы семей сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены платить максимально возможные налоги. Чиновники ожидают от них роста рождаемости, но как можно воспитывать детей в маленьких квартирах, купленных в ипотеку? В то же время богатые люди открыто демонстрируют свои роскошные дома и яхты», — отметил он.
Налог будет применяться к недвижимости стоимостью свыше 150 миллионов рублей, автомобилям дороже 10 миллионов рублей, самолетам, вертолетам, яхтам и катерам от 50 миллионов рублей.
Налогообложение будет касаться только объектов, приобретенных после 1 января 1995 года. Это исключает из-под действия налога тех, кто получил недвижимость в центре Москвы в советское время.
Владельцы предметов роскоши должны будут платить от 1 до 4% их стоимости ежегодно. Процент налога будет зависеть от цены объекта. Налог будет взиматься с физических лиц, индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций.
«Средства, полученные от налога, планируется направить на приобретение жилья для молодых семей через Фонд жилищной поддержки», — подчеркнул депутат.
КПРФ утверждает, что принятие этого закона поможет решить важные социальные и экономические задачи, такие как поддержка молодых семей и обеспечение более справедливого распределения доходов.
17:23:11 27-05-2026
Как это, на самих себя? Не по Фен-Шую получается, значит не одобрямс...
17:36:11 27-05-2026
Сколько лет эта сказка длится? Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
17:41:59 27-05-2026
Болтовня.
17:58:11 27-05-2026
Сказочники. Кто в это в адеквате поверит, только зомбаки🤦♂️
18:39:12 27-05-2026
Думаю еще лет 500 будут хотеть.
18:53:01 27-05-2026
Очередной пиар мнимых "оппозиционеров" режима: прекрасно ведь знают зюгановцы, что реализацию их якобы "желания" однозначно заблокируют едросы!
19:27:49 27-05-2026
Гость (18:53:01 27-05-2026) Очередной пиар мнимых "оппозиционеров" режима: прекрасно вед... Коммунякам уже был шанс. Однако страну просрали и развалили.
07:47:18 28-05-2026
Вежливый человек (19:27:49 27-05-2026) Коммунякам уже был шанс. Однако страну просрали и развалили.... Коммуняки превратились в оборотней и тесно сношаются с капитализмой.
19:21:13 27-05-2026
Не от 150 миллионов а от 20!!!
19:30:32 27-05-2026
Они что с ума сошли что ли самих себя грабить?
20:26:26 27-05-2026
ЕР будет против!!!
11:17:54 28-05-2026
Горожанин. (20:26:26 27-05-2026) ЕР будет против!!!...
Не голосуем! (с)
20:57:39 27-05-2026
Да как же они решились такое просто озвучить? Себя родимых по миру пусть ? А что это им мешало сделать 10-15 лет назад? Не верю эти сказкам, это пиар!
21:41:43 27-05-2026
Пока только что с пенсов берут налог на гробовые вложения
07:59:33 28-05-2026
Коммунистическая партия России предложила ввести налог на предметы роскоши --- уже лет 30 такие предложения в воздухе витают. И еще столько же витать будут. Но интересно, что народ за тех, кто это предлагает, не голосует, значит народ этого не хочет. Отмазки, да все равно не сделают, не канают, ведь если не проголосуешь, то точно не сделают
08:38:43 28-05-2026
Хотят? В октябре перехотят/забудут.
08:39:25 28-05-2026
Гость (07:59:33 28-05-2026) Коммунистическая партия России предложила ввести налог на пр... Болтовня у всех, до дела ничего не доходит.