Те, кто может позволить себе роскошь, помогут пополнить бюджет страны

27 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Коммунистическая партия России предложила ввести налог на предметы роскоши. Он будет распространяться на недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, яхты, самолеты, вертолеты и автомобили премиум-класса. Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с "Газетой.ru" рассказал, что владельцы имущества, превышающего этот порог, будут обязаны ежегодно платить от 1 до 4% его стоимости.

Инициатива будет рассмотрена правительством 27 мая. Авторы законопроекта считают, что это поможет более равномерно распределить доходы в обществе.

«Текущая система налогообложения не учитывает значительные социальные различия. Состоятельные люди могут позволить себе услуги профессиональных бухгалтеров и юристов, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства. В то же время миллионы семей сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены платить максимально возможные налоги. Чиновники ожидают от них роста рождаемости, но как можно воспитывать детей в маленьких квартирах, купленных в ипотеку? В то же время богатые люди открыто демонстрируют свои роскошные дома и яхты», — отметил он.

Налог будет применяться к недвижимости стоимостью свыше 150 миллионов рублей, автомобилям дороже 10 миллионов рублей, самолетам, вертолетам, яхтам и катерам от 50 миллионов рублей.

Налогообложение будет касаться только объектов, приобретенных после 1 января 1995 года. Это исключает из-под действия налога тех, кто получил недвижимость в центре Москвы в советское время.

Владельцы предметов роскоши должны будут платить от 1 до 4% их стоимости ежегодно. Процент налога будет зависеть от цены объекта. Налог будет взиматься с физических лиц, индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций.

«Средства, полученные от налога, планируется направить на приобретение жилья для молодых семей через Фонд жилищной поддержки», — подчеркнул депутат.

КПРФ утверждает, что принятие этого закона поможет решить важные социальные и экономические задачи, такие как поддержка молодых семей и обеспечение более справедливого распределения доходов.