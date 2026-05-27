НОВОСТИОбщество

В Госдуме хотят ввести налог для тех, у кого есть дворцы, яхты и самолеты

Те, кто может позволить себе роскошь, помогут пополнить бюджет страны

27 мая 2026, 17:15, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Коммунистическая партия России предложила ввести налог на предметы роскоши. Он будет распространяться на недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, яхты, самолеты, вертолеты и автомобили премиум-класса. Депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с "Газетой.ru" рассказал, что владельцы имущества, превышающего этот порог, будут обязаны ежегодно платить от 1 до 4% его стоимости.

Инициатива будет рассмотрена правительством 27 мая. Авторы законопроекта считают, что это поможет более равномерно распределить доходы в обществе.

«Текущая система налогообложения не учитывает значительные социальные различия. Состоятельные люди могут позволить себе услуги профессиональных бухгалтеров и юристов, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства. В то же время миллионы семей сталкиваются с финансовыми трудностями и вынуждены платить максимально возможные налоги. Чиновники ожидают от них роста рождаемости, но как можно воспитывать детей в маленьких квартирах, купленных в ипотеку? В то же время богатые люди открыто демонстрируют свои роскошные дома и яхты», — отметил он.

Налог будет применяться к недвижимости стоимостью свыше 150 миллионов рублей, автомобилям дороже 10 миллионов рублей, самолетам, вертолетам, яхтам и катерам от 50 миллионов рублей.

Налогообложение будет касаться только объектов, приобретенных после 1 января 1995 года. Это исключает из-под действия налога тех, кто получил недвижимость в центре Москвы в советское время.

Владельцы предметов роскоши должны будут платить от 1 до 4% их стоимости ежегодно. Процент налога будет зависеть от цены объекта. Налог будет взиматься с физических лиц, индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций.

«Средства, полученные от налога, планируется направить на приобретение жилья для молодых семей через Фонд жилищной поддержки», — подчеркнул депутат.

КПРФ утверждает, что принятие этого закона поможет решить важные социальные и экономические задачи, такие как поддержка молодых семей и обеспечение более справедливого распределения доходов.

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Госдума налоги
       

Комментарии 17

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Гость

17:23:11 27-05-2026

Как это, на самих себя? Не по Фен-Шую получается, значит не одобрямс...

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Иванна

17:36:11 27-05-2026

Сколько лет эта сказка длится? Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.

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Гость

17:41:59 27-05-2026

Болтовня.

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Гость

17:58:11 27-05-2026

Сказочники. Кто в это в адеквате поверит, только зомбаки🤦‍♂️

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Гость

18:39:12 27-05-2026

Думаю еще лет 500 будут хотеть.

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Гость

18:53:01 27-05-2026

Очередной пиар мнимых "оппозиционеров" режима: прекрасно ведь знают зюгановцы, что реализацию их якобы "желания" однозначно заблокируют едросы!

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Вежливый человек

19:27:49 27-05-2026

Гость (18:53:01 27-05-2026) Очередной пиар мнимых "оппозиционеров" режима: прекрасно вед... Коммунякам уже был шанс. Однако страну просрали и развалили.

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Гость

07:47:18 28-05-2026

Вежливый человек (19:27:49 27-05-2026) Коммунякам уже был шанс. Однако страну просрали и развалили.... Коммуняки превратились в оборотней и тесно сношаются с капитализмой.

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Кость

19:21:13 27-05-2026

Не от 150 миллионов а от 20!!!

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Александр

19:30:32 27-05-2026

Они что с ума сошли что ли самих себя грабить?

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Горожанин.

20:26:26 27-05-2026

ЕР будет против!!!

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Гость

11:17:54 28-05-2026

Горожанин. (20:26:26 27-05-2026) ЕР будет против!!!...
Не голосуем! (с)

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Гость

20:57:39 27-05-2026

Да как же они решились такое просто озвучить? Себя родимых по миру пусть ? А что это им мешало сделать 10-15 лет назад? Не верю эти сказкам, это пиар!

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Пенс

21:41:43 27-05-2026

Пока только что с пенсов берут налог на гробовые вложения

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Гость

07:59:33 28-05-2026

Коммунистическая партия России предложила ввести налог на предметы роскоши --- уже лет 30 такие предложения в воздухе витают. И еще столько же витать будут. Но интересно, что народ за тех, кто это предлагает, не голосует, значит народ этого не хочет. Отмазки, да все равно не сделают, не канают, ведь если не проголосуешь, то точно не сделают

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Гость

08:38:43 28-05-2026

Хотят? В октябре перехотят/забудут.

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Гость

08:39:25 28-05-2026

Гость (07:59:33 28-05-2026) Коммунистическая партия России предложила ввести налог на пр... Болтовня у всех, до дела ничего не доходит.

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