Жара до +32, местами ливни и град. Какая погода ждет Алтайский край 21 июля

Порывы ветра местами достигнут 25 м/с

21 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Град / Фото очевидицы amic.ru

До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 21 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах возможны сильные и очень сильные дожди, ливни, град. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, при грозах — 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.