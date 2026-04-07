"Закручивание гаек". Зачем государство усиливает контроль за банковскими переводами

Изменения налоговых законов заставят россиян еще больше использовать "классику" в расчетах и соблюдать "финансовую гигиену"

07 апреля 2026, 06:15, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Ужесточение контроля за переводами физических лиц имеет не только финансово-экономическую, но и отчасти политическую подоплеку, считают наблюдатели. Хотя правительство утверждает, что меры контроля не затронут подавляющее большинство россиян, при реализации системы отслеживания за транзакциями могут пострадать и вполне добропорядочные граждане, не задействованные в теневом бизнесе, но регулярно совершающие банковские операции. Подробности — в материале amic.ru.

Бизнес без оформления

Пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности отечественной экономики, был внесен в конце марта в Госдуму. Наибольшее внимание привлекли правила о расширении информационного обмена между Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком РФ (ЦБ), которые должны вступить в силу с 2027 года, пишет "Коммерсант". Это предусматривает повышенное внимание финансовых и налоговых структур к банковским операциям физлица, содержащим признаки ведения предпринимательской деятельности без необходимого оформления.

Предложение об ужесточении контроля за переводами, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, вызвано тем, что получаемые по "безналу" доходы от других физлиц до настоящего времени находятся за пределами налогового контроля.

Отмечается, что безвозмездно получаемые физическими лицами средства полностью освобождаются от налогообложения, поэтому под них могут "маскироваться" платежи другим физлицам по возмездным сделкам.

Согласно законодательным новшествам, налоговые органы непременно должны заинтересоваться неподтвержденными безналичными доходами граждан, превышающими 2,4 млн рублей в год. Как известно, эта сумма соответствует максимальному доходу самозанятого и предельной планке дохода физического лица, уплачивающего минимальный НДФЛ (налог на доход физлиц) в размере 13%. В 2024 году, по информации Минфина РФ, всего 3% российских граждан имели доходы, превышающие этот уровень.

Сегодня используется выборочный контроль за банковскими операциями, и налоговики ограничены в своих возможностях запрашивать у банкиров сведения о транзакциях клиентов. Они могут это сделать только при проведении проверок в отношении граждан. Но с 2027 года контроль будет осуществляться в автоматическом режиме, его будет осуществлять специальная система. Правда, в законопроектах подробности системы контроля не приводятся.

Проще говоря, Центробанк будет обязан направлять в ФНС информацию о физлицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями, но совершающих финансовые операции, которые могут содержать признаки ведения бизнеса: скажем, регулярные поступления от других лиц (физических и юридических) либо постоянные переводы кому-то. Все "подозрительные" признаки должны быть указаны в специальном соглашении между ЦБ и ФНС. Предполагается, что система контроля будет учитывать ритмичность и системность поступлений, а также круг контрагентов. Налоговики полагают, что "модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о трансакциях".

"Ошибок исключать нельзя"

О последствиях в случае обнаружения у гражданина подозрительных операций не сообщается. Судя по всему, в этом случае ФНС начнет соответствующую проверку, после которой примет решение о доначислении дополнительной суммы в бюджет. Разумеется, для начала налоговики должны потребовать объяснения у "подозреваемого" о назначении переводов. Если обоснования их не устроят — это практически гарантированная блокировка счета, а также попадание в "черные списки" банков, что наверняка отразится на возможности в будущем взять кредит или завести дополнительную карту какого-либо банка.

Предполагается, что система отслеживания переводов может принести казне до 440 млрд рублей ежегодно. При этом в Минфине считают, что в настоящее время доля теневой экономики РФ достигает около 10–12% ВВП, примерно 20–26 трлн рублей в год.

В то же время "добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем", приводит РИА Новости заверение представителей ФНС.

Налоговики также предупредили, что "в рисковую зону попадут именно те лица, кто с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации либо умышленно уклоняются от уплаты налогов на систематически получаемую прибыль от физических лиц". С этим согласен аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов:

«Конечно, ошибок в работе новой системы исключать нельзя. Однако, учитывая довольно высокую пороговую сумму неподтвержденных безналичных доходов в размере 2,4 млн руб., можно надеяться, что подавляющее большинство граждан страны это не затронет», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев отмечает, что усиление надзора за банковскими операциями отражает общее ужесточение социально-экономического курса:

«Подобные меры, как ни грустно их наблюдать, лежат в русле "закручивания гаек". И пока идет СВО, надеяться на какие-то меры послабления не приходится. Здесь ситуация в чем-то аналогична блокировке Telegram — государство ищет решения, ограничивающие в чем-то наши права и возможности».

Источник amic.ru, имеющий отношение к аналитическому аппарату Госдумы, рассказал, что действия чиновников во многом вызваны опасениями о теневом финансировании оппозиционной деятельности:

«Подозрения, что многие переводы могут быть связаны с оппонентами власти, довольно распространены среди влиятельных лиц. В свое время в случае со структурами известного деятеля, покинувшего не так давно этот мир, оплата теневых бизнес-операций сочеталась с оплатой расходов на разного рода антикоррупционные расследования. Перед выборами внимание к таким вещам сильно возрастает».

А у вас экономика "белая"

Игорь Додонов также напомнил, что российские власти последовательно реализуют курс, направленный на "обеление" российской экономики:

«И эти меры, судя по всему, уже приносят свои плоды. Так, сообщается, что в 2025 году произошел активный переход бизнеса в легальную сферу: было зарегистрировано 874 тысячи новых субъектов предпринимательства, из которых 84% выбрали статус индивидуального предпринимателя», — рассказал он amic.ru.

О плане обеления отечественной экономики стало известно после прошедшего 8 декабря 2025 года заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под руководством президента РФ Владимира Путина. Как сообщалось, правительство надеется с помощью ряда мер в этом направлении снизить долю теневого сектора с нынешних 10–12% ВВП на 1,5%. При этом объем дополнительных поступлений в казну должен составить с 2027 года до 0,5% ВВП, или 1 трлн рублей в год.

Вице-премьер Александр Новак тогда рассказал, что обелению подлежат прежде всего шесть направлений, которые являются наиболее проблемными в плане ухода расчетов в тень — торговля внутри России, торговля в рамках ЕАЭС, рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, реализация табачной продукции.

В настоящее время объем недекларируемых доходов, по некоторым оценкам, составляет примерно 5–10% от общей суммы переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП), заявил каналу Baza директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. Это сумма от 2,2 до 4,4 трлн рублей, если исключить переводы самому себе и оплату через СБП. Учитывая, что большинство платежей составляет микробизнес, то взимание налогов по ставке 10% не слишком поможет бюджету, убежден экономист.

"Предельная осторожность"

Александр Разуваев призывает сограждан быть "предельно осторожными" и соблюдать "финансовую гигиену":

«Конечно, наши сограждане, в том числе получающие теневые доходы от предпринимательской деятельности, будут искать обходные пути, однако если у них что-то обнаружат, последствия могут быть самыми неприятными — причем не столько в плане наказания, сколько попадания в негласный перечень "ненадежных" лиц. Кроме того, не исключены ошибки — поскольку отслеживать будет система, в работе которой возможны ошибки. И если случайный человек, не совершавший вроде бы "неправильных" шагов, оказался заподозренным ею, то доказать свою "чистоту" может оказаться нелегко, в любом случае это потребует времени».

Ужесточение контроля приведет к росту популярности наличности — как у наших сограждан, так и у бизнеса, считает экономист Евгений Надоршин. По его словам, трудности с интернетом уже привели к более частому использованию налички, а риск блокировок и проверок эту тенденцию только усилит.

Александр Разуваев сомневается, что задуманные меры окажут существенное влияние на пополнение госказны: