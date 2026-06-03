В ВТБ заявили, что рубль не ослабнет резко до конца года

Доллар не должен стать дороже 80 рублей

03 июня 2026, 17:45, ИА Амител

Российские рубли / Фото: amic.ru

Курс доллара, по базовому сценарию ВТБ, останется в районе 80 рублей. Факторы, которые будут сдерживать резкое ослабление национальной валюты до конца текущего года, назвал первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

В разговоре с РБК он отметил, что среди ключевых причин устойчивости рубля можно выделить сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания относительно бюджетного правила. По его словам, возможное снижение цены отсечения в будущем, вероятно, не будет радикальным, что также поддержит стабильность валютного рынка.

Ранее в стратегии на 2026 год в ВТБ закладывали более слабый рубль — на уровне 85–88 рублей за доллар. Однако сейчас прогноз был пересмотрен в сторону укрепления национальной валюты.

Пьянов также подчеркнул, что прогнозирование курса затруднено из-за относительно короткой истории плавающего курса в России, влияния непредсказуемых факторов и инертности экспертных оценок.

Комментируя мнение первого заместителя председателя Совкомбанка Сергея Хотимского о "безволии государства" в части ослабления рубля, Дмитрий Пьянов с этой позицией не согласился. Он отметил, что текущая политика может рассматриваться как инструмент влияния на экономику через ключевую ставку.

«Видим ли мы бездействие государства? На мой взгляд, это бездействие и есть действие, которое ускоряет снижение ключевой ставки. Потому что ставка влияет на большее количество отраслей, чем курс рубля», — заявил он.

Другие аналитики также в последнее время стали чаще пересматривать прогнозы в сторону более крепкого рубля по сравнению с ожиданиями начала 2026 года.