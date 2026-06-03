В ВТБ заявили, что рубль не ослабнет резко до конца года
Доллар не должен стать дороже 80 рублей
03 июня 2026, 17:45, ИА Амител
Курс доллара, по базовому сценарию ВТБ, останется в районе 80 рублей. Факторы, которые будут сдерживать резкое ослабление национальной валюты до конца текущего года, назвал первый заместитель председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
В разговоре с РБК он отметил, что среди ключевых причин устойчивости рубля можно выделить сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания относительно бюджетного правила. По его словам, возможное снижение цены отсечения в будущем, вероятно, не будет радикальным, что также поддержит стабильность валютного рынка.
Ранее в стратегии на 2026 год в ВТБ закладывали более слабый рубль — на уровне 85–88 рублей за доллар. Однако сейчас прогноз был пересмотрен в сторону укрепления национальной валюты.
Пьянов также подчеркнул, что прогнозирование курса затруднено из-за относительно короткой истории плавающего курса в России, влияния непредсказуемых факторов и инертности экспертных оценок.
Комментируя мнение первого заместителя председателя Совкомбанка Сергея Хотимского о "безволии государства" в части ослабления рубля, Дмитрий Пьянов с этой позицией не согласился. Он отметил, что текущая политика может рассматриваться как инструмент влияния на экономику через ключевую ставку.
«Видим ли мы бездействие государства? На мой взгляд, это бездействие и есть действие, которое ускоряет снижение ключевой ставки. Потому что ставка влияет на большее количество отраслей, чем курс рубля», — заявил он.
Другие аналитики также в последнее время стали чаще пересматривать прогнозы в сторону более крепкого рубля по сравнению с ожиданиями начала 2026 года.
18:26:04 03-06-2026
А плавно?
Упадёт?
18:51:26 03-06-2026
Между прочим, при "коммуняках" "деревянный" был дороже "зелёного"!
21:18:38 03-06-2026
Гость (18:51:26 03-06-2026) Между прочим, при "коммуняках" "деревянный" был дороже "зелё... Теоретически да. Но купить за 66 коп вы его не могли. Коммуняки разрешали покупать доллары только командированным из расчета 3 рубля в сутки. Потому наши деятели ( в том числе культуры) в заграничной командировке экономили ка могли. Жарили курей на утюге, прямо в гостиничном номере, варили сосиски в чайнике и тд. Всем хотелось привезти родным, например, грин крокадайл. Реальная стоимость доллара была от 3 до 5 р. Ну и плюсом уголовный срок.
23:16:17 03-06-2026
Горожанин (21:18:38 03-06-2026) Теоретически да. Но купить за 66 коп вы его не могли. Коммун... Так хоть 3, хоть 5 советских рублей за "зелёный" - это всё же не 70-80 буржуйских "рублей" за него (даже после "укрепления" пустышек аж на три порядка посредством "деноминации")!
07:57:07 04-06-2026
Гость (23:16:17 03-06-2026) Так хоть 3, хоть 5 советских рублей за "зелёный" - это всё... Счетовод. Доллар по gzm при зарплате в 120 р это 24 доллара. При нынешнем курсе в 70 р, а принимают еще дешевле это 1680 р. Как ты говоришь настоящих, буржуинских. Мечтаешь о такой зарплате? БГГ.
10:07:08 04-06-2026
Доллар не должен стать дороже 80 рублей --- 4 года назад стоил 95
12:29:44 04-06-2026
А сам ВТБ до конца года дотянет?