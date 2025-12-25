Планы на новогоднюю премию у барнаульцев и их работодателей сильно разошлись

Почти половина горожан рассчитывают на новогодние бонусы

Почти половина работающих жителей Барнаула надеется получить премию по итогам 2025 года, однако планы компаний выглядят значительно скромнее. Такие данные следуют из результатов опроса, проведенного исследовательским центром SuperJob.

Согласно опросу, 48% горожан рассчитывают на новогодние бонусы. При этом треть респондентов сообщили, что в их организациях премии не практикуются в принципе. Еще 19% не ждут выплат из-за нестабильного финансового положения работодателя, а 7% назвали иные причины. Социологи отмечают, что чаще на премии надеются мужчины (43%) и молодые специалисты до 35 лет (45%). Среди высокооплачиваемых сотрудников с доходом от 150 тысяч рублей в месяц на бонус рассчитывает большинство – 51%.

«Планы работодателей, однако, не соответствуют этим ожиданиям. Только 19% компаний в Барнауле готовы выплатить премии всем сотрудникам без исключения. Примерно четверть организаций собираются поощрить лишь отдельных специалистов или определенные отделы. При этом 27% фирм не планируют новогодних бонусов вовсе, а почти треть (29%) еще не определились с решением по этому вопросу», – отмечается в исследовании SuperJob.

Таким образом, реальные шансы получить премию есть далеко не у всех барнаульцев, рассчитывающих на нее. Итоговая выплата будет целиком зависеть от кадровой и финансовой политики конкретного работодателя в конце года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, ужесточающие правила премирования сотрудников. Согласно новой редакции статьи 135 ТК РФ, все условия выплаты премий, включая так называемую тринадцатую зарплату, должны быть четко прописаны во внутренних документах компании.