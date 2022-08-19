Студент АлтГТУ разработал блок питания для работы со счётчиками

Студент факультета информационных технологий Алтайского политехнического университета Александр Тютюнник разработал инновационное устройство — автономный блок питания для устройства сбора и передачи данных приборов учёта.

Для получения энергии студент выбрал способ преобразования тепловой энергии в электрическую с помощью эффекта Зеебека. Суть метода в том, что при создании разности температур возникает электродвижущая сила. Технология проста в реализации, но при этом надёжна и долговечна.

В качестве накопителя энергии студент установил литий-ионный аккумулятор, ёмкости которого хватит на три месяца. Александр Тютюнник разработал принципиальную схему, печатную плату, термопередающую трубку с площадкой под элемент Зеебека, корпус и опытный образец устройства.

Существующие тахометрические счётчики с импульсным выходом подают одиночный импульс при потреблении 1 кубометра воды, рассказал студент. Также на рынке есть устройства сбора и передачи данных, они собирают информацию со счётчиков и с заложенной периодичностью отправляют их в личный кабинет с помощью Wi-Fi подключения. При нормальном режиме работы данные передаются раз в сутки.

«Подобные приборы питаются либо от сети, либо от трёх батареек типа АА, срок службы которых ограничен. В среднем ток потребления составляет порядка 0.12 mah. Таким образом, пользователю потребуется примерно раз в год вмешиваться в работу устройства, что уже противоречит концепции автоматизации. Что касается питания от сети, большинство помещений, где устанавливаются приборы учёта, не оборудованы розетками», — добавил Александр Тютюнник.

Студент уже провёл опыты и установил: его блок питания выдаёт порядка 0,4 Вт мощности при стандартной температуре горячего водоснабжения и подходит для питания устройства сбора и передачи данных. Опытный образец обошёлся ему в тысячу рублей. Чтобы внедрить устройство в производство, нужно изготовить десять блоков питания и проверить их в реальных условиях.

В 2022 году Тютюнник поступает в магистратуру и планирует продолжить свою исследовательскую деятельность.